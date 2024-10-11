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«Творческая сага» в Серпуховском музее продолжит работу до 15 декабря

11 октября 2024, 18:47
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

9 октября в Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Творческая сага». Она проходит на втором этаже основного здания – особняка А.В. Мараевой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Выставка увлекает работами талантливых художников, внесших вклад в развитие культуры Серпухова. Представлено более 180 работ в разных стилях: живопись, графика, скульптура, керамика и книжные иллюстрации. Все картины представляют исключительность и особенность цвета, жанра и состояния и отражают мастерство автора.

Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области



Посетители смогут увидеть уникальные работы по металлу семьи Волковых, живопись и керамика семьи Помеловых, красоты животного мира в работах семьи Сапуновых, реалистичные и абстрактные пейзажами семьи Тимофеевых.

«Каждая семья – это несколько поколений творцов, для которых искусство – это дело жизни, вдохновение, а также семейная традиция. Выставка приурочена к Году семьи и ставит своей целью сохранение культурного наследия и знакомство с выдающимися представителями культуры города», – пишут в своих социальных сетях организаторы выставки.

Выставка будет проходить до 15 декабря 2024 года в Серпуховском историко-художественном музее, который искусствоведы называют «Малой Третьяковкой» из-за богатейшей и разнообразной коллекции художественных работа русского и западноевропейского творчества.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей участвует в крупных выставочных проектах в Италии, США, Корее, Хорватии, Великобритании, Финляндии и других странах, где представляет историю России и показывает необъятность ее культуры.
Экспонаты музея часто становятся участниками всероссийских выставок и таких крупных музеев, как Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.Андрея Рублева и других.

Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Серпуховский историко-художественный музей был удостоен чести дважды принять участие в федеральном проекте «Золотая карта России».

Художественная коллекция музея располагается в особняке XIX века, построенном по проекту известного архитектора Р.И.Клейна и принадлежавшем серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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#развитие
В Волоколамске устроили праздник в честь посвящения первокурсников в студенты
11 октября 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Праздник «Посвящение в студенты 2024» провели для первокурсников Волоколамского филиала Красногорского колледжа, мероприятие состоялось во дворце спорта «Лама», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы начали готовиться к этому дню практически с 1 сентября. Все ребята на курсе дружно сплотились с самого начала. Очень много готовились, репетировали. Использовали для этой цели любую возможность», — рассказала студентка первого курса сестринское дело Елизавета Поташова.
В программу праздника вошли песни, танцы, различные номера-миниатюры, связанные с профессиями, которые ребята получат в колледже. А центральной частью праздника стала символическая передача ключей от знаний новичкам от старшекурсников.

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В Мытищах устроили детскую выставку-перфоманс
11 октября 2024, 12:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Детскую выставку-перфоманс под названием «Игра» организовала студия изобразительного искусства «Арт-поколение» во дворце культуры «Яуза» в Мытищах, пространством выставки стали лестницы здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Юные художники, выполняя задания квеста, рисовали на стенах и ступенях дворца культуры. Изюминкой игры-выставки стали роботы из картонных коробок, украшенные сделанными из подручных средств аксессуарами. В финале мероприятия каждый ребёнок получил подарок за участие», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Как отметила руководительница студии «Арт-поколение» Полина Максимова, дети с большим энтузиазмом включились в творческую игру. Она также добавила, что и сейчас любой желающий может оставить послание на стенах лестничных пролётах ДК или принести созданную им креативную вещь — она станет частью выставки.

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#культура
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В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»
11 октября 2024, 09:49

Фото: iStock/anyaberkut

Церемония награждения лауреатов конкурса «Юный архивист» состоялась в музейном комплексе Зои Космодемьянской в округе Руза, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Архивы буквально олицетворяют собой историческую память, поскольку они наполнены документами и материалами. Стремление молодых жителей Подмосковья изучать историю своего края на основе архивных источников и узнавать больше о далеких событиях прошлого вызывает самые теплые впечатления», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
В этом году на конкурс было подано 37 работ, созданных на основе архивных материалов. Они посвящены выдающимся жителям Московской области, героям и событиям Великой Отечественной войны и пр.

Участниками конкурса стали ребята из 14 городских округов, наибольшую активность проявили представители Раменского, Долгопрудного и Щёлкова. Лауреатов наградили дипломами, а их руководителям вручили почётные грамоты регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

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Показ фильма «Анкета Российской империи» в одном из подмосковных музеев
10 октября 2024, 18:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

11 октября в Серпуховском историко-художественном музее состоится показ фильма «Анкета Российской империи». Режиссер фильма — Андрей Розов. Показ пройдет в Белом зале особняка Мараевых. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фильм покажут в рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино. Он проходит в течение четырех месяцев (с сентября по декабрь) по всей России.

Цели фестиваля:
  • познакомить зрителей с жанром документального кино;
  • с помощью документальных кадров расширить познания посетителей об истории России;
  • показать, что идеи гуманизма, сострадания, милосердия и справедливости всегда были, есть и будут, ведь именно они являются традиционными ценностями, соединяющими разные поколения.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

125 лет назад, 28 января (по старому стилю) 1897 года, состоялась первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Попытались поименно учесть всех имперских подданных от западных до восточных границ. Так появился первый социологический портрет Российской империи. Фильм Андрея Розова «Анкета Российской империи» повествует как раз об этом.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

Как был сделан этот моментальный снимок, и о чем он поведал внимательным исследователям. Отмечается, что использованы уникальные материалы Первой всеобщей переписи.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

О событиях и особенностях того времени в фильме рассказывают член-корреспондент РАН Ирина Елисеева; правнук П.П. Семёнова-Тян-Шанского Александр Семёнов-Тян-Шанский; председатель правления московского городского отделения Российской ассоциации статистиков Елена Заварина; доктор исторических наук Валентина Жиромская; хранитель Музея истории государственной статистики России Андрей Астафьев; кандидат экономических наук, соавтор книги по истории переписи населения в России Антон Дмитриев; главный хранитель Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Ксения Чайковская.

Начало в 18:30. Вход свободный, однако нужно заранее забронировать место на официальном сайте Серпуховского историко-художественного музея.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

В рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино также будут показаны такие фильмы, как: «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Скрытые фигуры», «Скрытые фигуры. Рельсовая война», «Блокада. Всегда со мной», «Тайны «ночных ведьм», «Вижу цель», «Встреча на Курской дуге», «Повесть о московском ополчении» и другие.

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#перепись населения
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В Красногорске состоится концерт в честь Дня отца
10 октября 2024, 17:05

Фото: iStock/dvulikaia

Центре культуры и досуга «Отрада» в посёлке Отрадное городского округа Красногорск во вторник, 15 октября, состоится концерт, посвящённый Дню отца, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На концерте «Я горжусь тобой, папа!» выступят творческие коллективы Центра культуры и досуга. В программе концерта танцевальные номера, театральные сцены и музыкальные поздравления. Вход на концерт бесплатный, возрастные ограничения — 6 », — говорится в сообщении.
Концерт начнёт в шесть часов вечера. Центр культуры и досуга «Отрада» расположен по адресу: округ Красногорск, посёлок Отрадное, Пятницкая улица, дом №3.

В России с 2021 года День отца отмечают в третье воскресенье октября. Ранее этот праздник приходился на третье воскресенье июня.

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В Подмосковных библиотеках работают 300 книжных клубов
09 октября 2024, 18:21

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более 300 книжных клубов работают в библиотеках Подмосковья, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Библиотека — это место, где люди становятся ближе к литературе, обмениваются читательским опытом и мнением, обсуждают новинки и учатся новым техникам понимания текста. В читальнях Подмосковья также проводятся различные мероприятия, мастер-классы, творческие встречи с авторами, спектакли и конкурсы.
Фото: БиблиоКоролёв

Например:
  • В Центральной библиотеке им. Дм. Кедрина городского округа Мытищи участника клуба «Найди свою любовь» читают пьесы.
  • В городском округе Дубна в библиотеке семейного чтения существует литературный клуб для подростков, где они изучают классическую отечественную литературу и учатся ее понимать, обсуждают прочитанное и делятся друг с другом своими размышлениями.
  • В библиотеке Королева имеется клуб любителей поэзии, где участники разбирают стихи авторов современных и классических.
  • В детской библиотеке городского округа Одинцово проходят путешествия «Книгогид», которые расширяют знания о русской литературе.
  • В Григорьевской сельской библиотеке городского округа Луховицы работает клуб для дошкольников, которые направлен на привлечение малышей к чтению. А для старшего поколения клуб «У самовара», где организуют встречи с известными творческими личностями.
  • В Библиотеке — информационном центре для молодежи городского округа Электросталь существует клуб «Книжный Маркс», где ребята вместе обсуждают прочитанные книги.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Такое совместное изучение прочитанного дает возможность выслушать все точки зрения и сформулировать свою — осознанную и осмысленную, то есть развивает когнитивную функцию человека.
К тому же, всем известно, как порой сложна литература: классика содержит в себе необозримо большое количество смыслов, дойти до которых можно постепенно, перечитывая и переосмысляя.


Фото: Библиотека для молодёжи | Электросталь

Также в библиотеках проводят различные мастер-классы. Например, недавно в Модельной библиотеке № 14 городского округа Королёв состоялся мастер-класс по финансовой грамотности, на котором эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Лебедева Екатерина поделилась ценной информацией о просветительских материалах, разработанных для разных возрастных групп.
Фото: БиблиоКоролёв

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В Красногорске хор русской песни «Надежда» выступил в пансионате «Опека»

В Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
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#библиотека
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В Серпухове открывается выставка местных фотографов
09 октября 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Юбилейная отчётная выставка серпуховского фотоклуба откроется в Музейно-выставочном центре Серпухова в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозиции будет представлены фотографии, созданные в разных жанрах: портреты, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. Участники покажут своё видение и умение передавать красоту окружающего мира через объектив камеры», — говорится в сообщении.
Открытие выставки состоится 10 октября в 17:10. Вход свободный. Экспозиция будет работать до 3 ноября. Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б.

Ранее сообщалось, что в Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории». Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#культура
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В Красногорске хор русской песни «Надежда» выступил в пансионате «Опека»
09 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске состоялся концерт хора русской песни «Надежда» для пожилых людей в пансионате «Опека». Мероприятие оставило незабываемые впечатления у зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В зале царила тёплая и душевная атмосфера. Зрители с удовольствием слушали песни в исполнении хора, наслаждаясь задорными мелодиями и красивыми голосами артистов.

Концерт прошёл успешно, зрители долго аплодировали и просили артистов вернуться вновь. Это подчёркивает важность подобных мероприятий для пожилых людей, так как они чувствуют свою значимость и любовь окружающих, а также получают заряд положительных эмоций.

Такие мероприятия способствуют укреплению связей между поколениями, создавая атмосферу взаимопонимания и уважения.

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#московская область
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В Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
09 октября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о Красногорск

13 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдёт спектакль «Пушкин. Дорожные истории» в рамках проекта «Театр в усадьбах». Спектакль будет представлен театром на Литейном, сообщает пресс-служба ​администрации городского округа Красногорск.
В первом действии зрители увидят постановку «Станционный смотритель» по одноимённой повести из цикла «Повести Белкина», которую можно считать сентиментальным шедевром. Сюжет разворачивается вокруг извечного конфликта поколений, поиска романтической любви и счастья, независимо от цены, которую приходится платить.

Во второй акте спектакля гости увидят постановку «Граф Нулин» — пародию на изящную поэму Александра Пушкина «В два утра». Здесь лёгкая ирония сочетается с острым юмором, а спектакль наполнен вокальными номерами, сочетающими старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярных оперетт.

«Мы не побоялись объединить эти две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Разные по настроению, по ритмической природе текста, по социальному положению героев и глубине драматизма, обе они очень романтичны и увлекательны», — рассказал режиссёр-постановщик Сергей Морозов.

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