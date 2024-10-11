«Творческая сага» в Серпуховском музее продолжит работу до 15 декабря

«Мы не побоялись объединить эти две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Разные по настроению, по ритмической природе текста, по социальному положению героев и глубине драматизма, обе они очень романтичны и увлекательны», — рассказал режиссёр-постановщик Сергей Морозов.