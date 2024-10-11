«Творческая сага» в Серпуховском музее продолжит работу до 15 декабря

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
9 октября в Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Творческая сага». Она проходит на втором этаже основного здания – особняка А.В. Мараевой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Выставка увлекает работами талантливых художников, внесших вклад в развитие культуры Серпухова. Представлено более 180 работ в разных стилях: живопись, графика, скульптура, керамика и книжные иллюстрации. Все картины представляют исключительность и особенность цвета, жанра и состояния и отражают мастерство автора.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Посетители смогут увидеть уникальные работы по металлу семьи Волковых, живопись и керамика семьи Помеловых, красоты животного мира в работах семьи Сапуновых, реалистичные и абстрактные пейзажами семьи Тимофеевых.
Выставка будет проходить до 15 декабря 2024 года в Серпуховском историко-художественном музее, который искусствоведы называют «Малой Третьяковкой» из-за богатейшей и разнообразной коллекции художественных работа русского и западноевропейского творчества.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Музей участвует в крупных выставочных проектах в Италии, США, Корее, Хорватии, Великобритании, Финляндии и других странах, где представляет историю России и показывает необъятность ее культуры.
Экспонаты музея часто становятся участниками всероссийских выставок и таких крупных музеев, как Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.Андрея Рублева и других.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Серпуховский историко-художественный музей был удостоен чести дважды принять участие в федеральном проекте «Золотая карта России».
Художественная коллекция музея располагается в особняке XIX века, построенном по проекту известного архитектора Р.И.Клейна и принадлежавшем серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте также:
В Волоколамске устроили праздник в честь посвящения первокурсников в студенты
В Мытищах устроили детскую выставку-перфоманс
В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Посетители смогут увидеть уникальные работы по металлу семьи Волковых, живопись и керамика семьи Помеловых, красоты животного мира в работах семьи Сапуновых, реалистичные и абстрактные пейзажами семьи Тимофеевых.
«Каждая семья – это несколько поколений творцов, для которых искусство – это дело жизни, вдохновение, а также семейная традиция. Выставка приурочена к Году семьи и ставит своей целью сохранение культурного наследия и знакомство с выдающимися представителями культуры города», – пишут в своих социальных сетях организаторы выставки.
Выставка будет проходить до 15 декабря 2024 года в Серпуховском историко-художественном музее, который искусствоведы называют «Малой Третьяковкой» из-за богатейшей и разнообразной коллекции художественных работа русского и западноевропейского творчества.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Музей участвует в крупных выставочных проектах в Италии, США, Корее, Хорватии, Великобритании, Финляндии и других странах, где представляет историю России и показывает необъятность ее культуры.
Экспонаты музея часто становятся участниками всероссийских выставок и таких крупных музеев, как Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.Андрея Рублева и других.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Серпуховский историко-художественный музей был удостоен чести дважды принять участие в федеральном проекте «Золотая карта России».
Художественная коллекция музея располагается в особняке XIX века, построенном по проекту известного архитектора Р.И.Клейна и принадлежавшем серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте также:
В Волоколамске устроили праздник в честь посвящения первокурсников в студенты
В Мытищах устроили детскую выставку-перфоманс
В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»
Анастасия Бондарева