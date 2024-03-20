23 марта в Московской области празднуется День Гжели

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье 23 марта состоится День Гжели. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в Раменском городском парке.
Также на территории парка будет организована выездная выставка историко-художественного музея и Раменской центральной детской библиотеки, а также ярмарка изделий ручной работы.
Читайте также:
Последний потомок поэта Пушкина высказался о фильме «Онегин»
Выставка «Пушкин и русский мир» завершится 25 марта
Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в конце марта
«Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. После торжественного открытия на территории парка пройдут мастер-классы по росписи керамических сувениров-магнитов, а также состоится лекция, на которой расскажут об истории Гжельского народного промысла. При этом для детей проведут анимационную программу, а в течение всего дня посетители смогут сделать памятные фотографии на фоне тематической фотозоны», — поделились в министерстве.
Читайте также:
Последний потомок поэта Пушкина высказался о фильме «Онегин»
Выставка «Пушкин и русский мир» завершится 25 марта
Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в конце марта
Мира Полтева