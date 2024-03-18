Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в конце марта

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Рузе пройдет областной театральный фестиваль «Рузский софит». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Участие в фестивали примут 19 коллективов из 18 городских округов Московской области.
Стоит отметить, что мероприятие пройдет с 29 по 31 марта в Центре культуры и искусств города Руза.
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«Рузский софит» — это возможность для режиссеров и актеров любительских коллективов представить на суд зрителей свои полнометражные работы или эксперименты в области театрального искусства. В жюри фестиваля вошли член Союза театральных деятелей РФ Ирина Фетисова, актриса Государственного академического Малого театра Валентина Коротаева, актер театра и кино, режиссер Евгений Рощин,эксперт Московского областного научно-методического центра Московского губернского колледжа искусств Ирина Ткачёва и заслуженный работник культуры Московской области Светлана Туманова», — рассказали в пресс-службе.
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Мира Полтева