Выставка «Пушкин и русский мир» завершится 25 марта

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Одинцове завершается выставка «Пушкин и русский мир». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка расположена в выставочном зале цокольного этажа дворца усадьбы Вяземы в Одинцовском городском округе.
Стоит отметить, что усадьба входит в состав Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.
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«Автором выставки является Татьяна Викторовна Бусырева, почетный член Российской академии художеств и Заслуженный художник Российской Федерации. На экспозиции представлены более шестидесяти скульптурных работ, большая часть которых посвящена Пушкину. Гости смогут ознакомиться с изготовленным в керамике портретом поэта, скульптурными композициями из дерева, парными образами Пушкина и Гоголя», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева