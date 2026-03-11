30 апреля в прокат выходит полнометражный фильм «Кукла»
30 апреля 2026 года в широкий прокат выйдет полнометражный художественный фильм «Кукла» режиссера Егора Бероева. Главные роли в картине исполнили Анна Панкратова, Никита Тезин, Егор Бероев, Данила Краснов, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова, Ольга Бешуля, Ольга Приходько и другие.
В центре сюжета — женщина по имени Надя, которая в юности оступилась и спустя годы пытается начать жизнь заново. Отбыв наказание, героиня возвращается в общество с единственной целью — найти дочь, рожденную в тюрьме. Подсознание Нади и сила материнской любви формируют для нее особый мир, через который она теперь воспринимает реальность. Авторы описывают фильм как историю внутренней трансформации, раскаяния и попытки обрести второй шанс.
Картина поднимает темы личной ответственности, нравственного выбора, искупления, социальной адаптации, а также ценности семьи и материнства. К тому же фильм обладает воспитательным и гуманистическим потенциалом.
