30 апреля в прокат выходит полнометражный фильм «Кукла»

11 марта 2026, 17:30

Фото: iStock/fergregory

30 апреля 2026 года в широкий прокат выйдет полнометражный художественный фильм «Кукла» режиссера Егора Бероева. Главные роли в картине исполнили Анна Панкратова, Никита Тезин, Егор Бероев, Данила Краснов, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова, Ольга Бешуля, Ольга Приходько и другие.