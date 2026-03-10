Стали известны самые кассовые фильмы праздничного кинопроката

10 марта 2026, 08:43

«Царевна-лягушка 2» побила рекорды кассовых сборов в праздничные дни

Фото: iStock/LeMusique

Фильм «Царевна-лягушка 2» стал самым кассовым в российском кинопрокате в праздничные выходные с 7 по 9 марта. Об этом пишет РИА Новости.