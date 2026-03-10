Стали известны самые кассовые фильмы праздничного кинопроката
Фильм «Царевна-лягушка 2» стал самым кассовым в российском кинопрокате в праздничные выходные с 7 по 9 марта. Об этом пишет РИА Новости.
Картина Александра Амирова, продолжение успешного проекта прошлого года, вышла в прокат 5 марта. Общие сборы превысили 200 миллионов рублей. В праздничные дни с 7 по 9 марта фильм заработал около 178 миллионов рублей и привлёк более 400 тысяч зрителей. Наибольшее количество посетителей пришло в Международный женский день, 8 марта, когда сеансы собрали более 80 миллионов рублей.
Второе место заняла картина Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», которая продолжает оставаться популярной. За тот же период фильм заработал почти 170 миллионов рублей и привлёк порядка 369 тысяч зрителей. Замыкает тройку лидеров комедия «Новая теща» с Марией Ароновой, продолжение фильма 2023 года.
В пятёрку лучших также вошли черная комедия «Наследник», собравшая около 70,9 миллиона рублей, и фильм «К себе нежно», основанный на нон-фикшн-бестселлере Ольги Примаченко. В топ-20 картин попали и релизы, посвященные Международному женскому дню, среди которых романтическая комедия «Тюльпаны» с Гошей Куценко.
