30 конных и пеших дружин примут участие в реконструкции похода Александра Невского в Волоколамске

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
У стен Волоколамского Кремля 17 августа пройдёт историческая реконструкция конного похода Александра Невского. Спектакль состоится в рамках федерального проекта «Александрова дорога».
Все подробности «Радио 1» сообщила начальник сектора по туризму отдела по культуре, спорту, работе с молодёжью и туризмом администрации Волоколамского городского округа Ирина Комлякова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
За время похода будет пройдено девять регионов, шесть особо охраняемых природных территорий, проведено 12 исторических фестивалей. «Александрова дорога» проводится с 2021 года в соответствии с указанием президента России. 17 августа, в субботу, отряд прибудет в самый древний город Подмосковья – Город воинской славы Волоколамск.
Ирина Комлякова добавила, что спектакль будет сопровождаться живой музыкой. Группа «Лавер Бэнд» исполнит средневековые мелодии, а квартет «Барокко-ассамблея» погрузит в атмосферу XVIII века.
На мероприятии будут соблюдены все меры безопасности. На месте его проведения установлены фан-барьеры. Начало мероприятия – в 13 часов. Вход будет свободным.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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«Это удивительное событие перенесёт жителей и гостей в эпоху XIII века. Волоколамск в третий раз станет частью маршрута «Александрова дорога». Задача проекта – показать исторические зарисовки похода Александра Невского. В 2024 году реконструкция похода получила название «Во славу земли русской». Она будет посвящена 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя из Владимира в Санкт-Петербург. Завершится поход через 50 дней в северной столице. Дружине предстоит пройти более 2,5 тыс. км. по современной России. В походе примут участие 20 конных и 10 пеших дружин», – рассказала Комлякова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
За время похода будет пройдено девять регионов, шесть особо охраняемых природных территорий, проведено 12 исторических фестивалей. «Александрова дорога» проводится с 2021 года в соответствии с указанием президента России. 17 августа, в субботу, отряд прибудет в самый древний город Подмосковья – Город воинской славы Волоколамск.
«Действие развернётся в историческом месте – у городского кремля. Профессиональные наездники и реконструкторы продемонстрируют высококлассную конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки. Жители отправятся в увлекательное путешествия в далёкое прошлое, увидят императора Петра Великого, принимающего парад драгун, побывают на балу, посмотрят дружеские состязания воинов Александра Невского XIII века и станут свидетелями победы русского войска над иноземным врагом», – отметила собеседница «Радио 1».Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ирина Комлякова добавила, что спектакль будет сопровождаться живой музыкой. Группа «Лавер Бэнд» исполнит средневековые мелодии, а квартет «Барокко-ассамблея» погрузит в атмосферу XVIII века.
«Это мероприятие будет проходить уже в третий раз. Оно поднимает дух патриотизма, учит наших детей и внуков истории, которую можно не только почитать, но и увидеть своими глазами. Это мероприятие, которое показывает, кто такой русский воин и что такое русский дух», – подчеркнула Комлякова.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На мероприятии будут соблюдены все меры безопасности. На месте его проведения установлены фан-барьеры. Начало мероприятия – в 13 часов. Вход будет свободным.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская