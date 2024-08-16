30 конных и пеших дружин примут участие в реконструкции похода Александра Невского в Волоколамске

Сырный фестиваль, который проходил со 2 по 4 августа в деревне Дубровское округа Истра, собрал на своей территории за три дня более 120 тысяч гостей. В рамках фестиваля было реализовано 60 тонн сыров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.