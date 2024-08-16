Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ «Сюрприз»: Программа фестиваля «Jazzовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

«Сюрприз»: Программа фестиваля «Jazzовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Директор фестиваля «Jazzовые сезоны» Христюк рассказал про сюрпризы на площадке
16 августа 2024, 18:18
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Юбилейный Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдёт в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17 и 18 августа. На Фестивале будут работать сразу две сцены, на которых выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров.
Хедлайнерами мероприятия будут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, специальную программу представит Полина Гагарина, L’One (Jazz Set), а также на фестивале выступит проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна, Ах Астахова и многие другие.

Фото: Радио 1



Директор фестиваля «Jazzовые сезоны» Роман Христюк в беседе с «Радио 1» заявил, что каждый год фестиваль «Jazzовые сезоны» — это и праздник, и сюрприз, потому что каждый год артисты, организаторы и зрители готовятся к нему, как к чему-то особенному.
«Для этого праздника народные любимые артисты подготовили специальные программы. У нас состоится показ спектакля с народным артистом России Алексеем Гуськовым, в рамках фестиваля впервые пройдет такой джазовый спектакль.
Будет очень насыщенная программа: и заслуженные артисты, и молодежные», — рассказал директор фестиваля.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, зрителей праздника также ждут различные образовательные активности и мастер-классы по хоккею, настольному теннису, музыке, живописи, йоге и многому другому.
«Это семейные фестиваль, на который можно приезжать два дня подряд, и скучно не будет точно. А джаз — это наша фишка. Мы всех привлекаем джазовым искусством и уверены, что по большому счету любой артист в любом жанре приходит к понимаю того, что ему хочется сделать что-то джазовое, и мы им даем такую возможность», — сообщил Роман Христюк.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что фестиваль можно назвать международным, потому что приедут со своими новыми проектами артисты из Нью-Йорка и Кубы.
Также на площадке будут представлены блюда всех стран мира, и можно будет попробовать все, от стритфуда до высокой кухни. Экскурсии по самой усадьбе музея-заповедника «Горки Ленинские» тоже будут возможны.
«Мы ожидаем около 15-20 тысяч зрителей. С каждым годом количество гостей увеличивается, а мы, конечно, рады всем нашим зрителям и готовы их принять», — заключил собеседник.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Читайте также:

Названы участники X Международного фестиваля «Джазовые сезоны»

Более 14 тысяч человек посетили IX Международного фестиваль «Джазовые сезоны»

Фестиваль «Джазовые сезоны» в будущем году пройдёт в нескольких подмосковных городах
#мо
#фестиваль
#праздник
#зрители
#экскурсии
#оркестр
#радио
#проект
#горки ленинские
#джаз
#спектакль
#фото
#джазовые сезоны
#игорь бутман
#мероприятия
#человек
#программа
#блюда
#артист
#служба
30 конных и пеших дружин примут участие в реконструкции похода Александра Невского в Волоколамске
30 конных дружин примут участие в реконструкции похода Александра Невского
16 августа 2024, 18:38

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

У стен Волоколамского Кремля 17 августа пройдёт историческая реконструкция конного похода Александра Невского. Спектакль состоится в рамках федерального проекта «Александрова дорога».
Все подробности «Радио 1» сообщила начальник сектора по туризму отдела по культуре, спорту, работе с молодёжью и туризмом администрации Волоколамского городского округа Ирина Комлякова.
«Это удивительное событие перенесёт жителей и гостей в эпоху XIII века. Волоколамск в третий раз станет частью маршрута «Александрова дорога». Задача проекта – показать исторические зарисовки похода Александра Невского. В 2024 году реконструкция похода получила название «Во славу земли русской». Она будет посвящена 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя из Владимира в Санкт-Петербург. Завершится поход через 50 дней в северной столице. Дружине предстоит пройти более 2,5 тыс. км. по современной России. В походе примут участие 20 конных и 10 пеших дружин», – рассказала Комлякова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

За время похода будет пройдено девять регионов, шесть особо охраняемых природных территорий, проведено 12 исторических фестивалей. «Александрова дорога» проводится с 2021 года в соответствии с указанием президента России. 17 августа, в субботу, отряд прибудет в самый древний город Подмосковья – Город воинской славы Волоколамск.
«Действие развернётся в историческом месте – у городского кремля. Профессиональные наездники и реконструкторы продемонстрируют высококлассную конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки. Жители отправятся в увлекательное путешествия в далёкое прошлое, увидят императора Петра Великого, принимающего парад драгун, побывают на балу, посмотрят дружеские состязания воинов Александра Невского XIII века и станут свидетелями победы русского войска над иноземным врагом», – отметила собеседница «Радио 1».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ирина Комлякова добавила, что спектакль будет сопровождаться живой музыкой. Группа «Лавер Бэнд» исполнит средневековые мелодии, а квартет «Барокко-ассамблея» погрузит в атмосферу XVIII века.
«Это мероприятие будет проходить уже в третий раз. Оно поднимает дух патриотизма, учит наших детей и внуков истории, которую можно не только почитать, но и увидеть своими глазами. Это мероприятие, которое показывает, кто такой русский воин и что такое русский дух», – подчеркнула Комлякова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На мероприятии будут соблюдены все меры безопасности. На месте его проведения установлены фан-барьеры. Начало мероприятия – в 13 часов. Вход будет свободным.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

«Сюрприз»: Программа фестиваля «Jazzовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

«Урожай цветов»: Что будет в программе фестиваля «Три Спаса в Мелихове»

«Точка притяжения»: Как прошел «Праздник Изразца» в Зарайске
#подмосковье
#московская область
#история
#культура
#фестиваль
#волоколамск
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде открыли набор на музыкальные занятия для взрослых
16 августа 2024, 14:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Набор любителей пения и музыки объявило вокальное объединение «Настроение» в Павловском Посаде, на занятиях ждут всех желающих в возрасте от 35 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Вокальное объединение «Настроение» приглашает на занятия в дом культуры «Ленский» в Павловском Посаде всех, кто не представляет свою жизнь без музыки, песни, но думает, что у него нет к этому никаких способностей», — говорится в сообщении.
Занятия будут проводиться по вторникам и четвергам с 17:30 до 19:00. Руководитель объединения Ольга Герасина является музыкант с большим опытом работы. Она берётся не только открыть во всех желающих вокальные способности, но и научить исполнять сложные вокальные партии.

Всех желающих ждут на дне открытых дверей в ДК «Ленский» в субботу, 24 августа, в 12:00.

Читайте также:

В подмосковной деревне Назарьево построят фельдшерский здравпункт

Глава Павлово-Посадского округа Семёнов проверил состояние территорий около школ

В Электрогорске спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку
#павловский посад
#вокал
#дом культуры
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Урожай цветов»: Что будет в программе фестиваля «Три Спаса в Мелихове»
Фестиваля «Три Спаса в Мелихове» не оставит равнодушным ни одного гостя
15 августа 2024, 17:49

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

17 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет фестиваль «Три Спаса в Мелихове». Праздник отмечается уже в десятый раз.
Пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова в беседе с «Радио 1» рассказала, как возникла идея праздника в далеком 2007 году.
«В 2007 году пришла идея сделать массовый летний праздник. В дневнике отца Чехова, Павла Егоровича, ежегодно встречаются записи о праздновании Преображения Господня, именуемое в народе Яблочным Спасом. И было решено сделать яблочный праздник, но со временем формат мероприятия разрастался и 2014 году в музее уже стали проводить праздник народных традиций «Три Спаса в Мелихове», акцент мероприятия сместился на русскую культуру, традиции и ремесла», — поделилась Юлия Балабанова.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

По ее словам, отзывы от мероприятия всегда были положительные, потому что люди всегда рады провести время всей семьей подальше от городской суеты.

Идейный вдохновитель мероприятия, как объяснила пресс-секретарь музея, — ведущий методист, организатор Любовь Николаевна Гросул.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

«Ежегодно она старается сделать наполнение мероприятия интересным для разных категорий посетителей. У неё это всегда получается, она готовится к этому событию на протяжении всего года, подбирая коллективы, посещая выставки ремесел и промыслов, ища мастеров и умельцев, готовых приехать в Подмосковье для участия в этом празднике. В день проведения, участвуют все сотрудники музея и Мелиховского театра, проводят экскурсии и познавательные прогулки, некоторые мастер-классы, артисты играют инсценировки по произведениям А.П.Чехова», — пояснила собеседница.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

Она отметила, что в этом году одним из ярких событий на празднике станет выступление оркестра народных инструментов «Русские узоры», где гости услышат народные песни исполненные на балалайках, баянах, гуслях и т.д.
«Главная «изюминка» мероприятия — это большое количество мастер-классов по созданию травяной куклы-стригушки, по живописи, по росписи деревянной игрушки, по карвингу и др. В этот день можно увидеть работу гончара и научиться лепке из пластовой глины. А ещё музей «похвалится» урожаем с огорода «Юг Франции» (именно так его называла семья Чеховых) будет выставка урожая и цветов с чеховской усадьбы», — поделилась Юлия Балабанова.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

Начало в 13:00.
Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

​Читайте также:

«Точка притяжения»: Как прошел «Праздник Изразца» в Зарайске

«Начинала с одной козочки»: Чемпион сырного фестиваля в Истре рассказала про свой сыр

Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске
#подмосковье
#музей
#усадьбы
#выставка
#праздник
#семья
#ярмарка
#заповедник
#мелихово
#экскурсии
#игрушки
#радио
#фото
#традиции
#любовь
#мероприятия
#сотрудники
#выставки
#свет
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Точка притяжения»: Как прошел «Праздник Изразца» в Зарайске
«Праздник Изразца» в Зарайске собрал множество добрых и теплых отзывов
14 августа 2024, 17:58

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

«Праздник Изразца» в Зарайске посетили более 3 тысяч человек. Мероприятие прошло 10 и 11 августа на территории Зарайского кремля уже в третий раз и, как обычно, порадовало гостей интересной и насыщенной программой.
«Мы были очень рады видеть на арт-выходном молодых людей и посетителей с детьми, многие из которых отмечали, что приехали в Зарайск специально ради нашего мероприятия. Праздник становится точкой притяжения и объединяет представителей различных профессиональных сообществ — музейного, художественного, образовательного и других», — поделились с корреспондентом «Радио 1» сотрудница музея Анастасия Черенкова.

На выставку современной авторской керамики и работ из стекла и дерева «Открытый периметр» свои работы привезли художники из Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

«Порядка 200 человек прошли квест по выставке «Искусство в ремесле. Круг гончара», которая была открыта для бесплатного посещения в рамках праздника. В качестве призов за прохождение квеста посетители могли выиграть памятный подарок от музея или от художников-керамистов! Особый восторг вызвал показ мод от членов Московского Союза художников, на котором моделями стали гости праздника. Это поистине великолепное зрелище, когда в стенах старинной крепости дефилируют по траве девушки в созданных модельерами образах, в которых переплетаются традиции и современность», — поделилась сотрудница музея.

Отдельный день «Праздника Изразца» посвятили детскому творчеству. Работы юных художников демонстрировались вместе с произведениями профессионалов в рамках выставки на траве «Юность Гжели». Также прошел специальный мастер-класс для детей.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

«Особой любовью гостей пользовались мастер-классы на гончарном круге, программа по созданию изразца и рисовании гжельской розы на печку», — сказала Анастасия Черенкова.

По ее словам, на празднике каждый человек нашел что-то свое.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

«Мы получили множество добрых и теплых слов. Видеть радостных детей с перепачканными глиной и красками руками, посетителей, которые с любопытством рассматривают композиции художников под открытым небом, мастеров-керамистов, искренне рассказывающих о своем творчестве гостям — это то, ради чего мы так долго готовились и проводили арт-выходной!» — поделилась эмоциями с корреспондентом «Радио 1» сотрудница музея.

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»

Читайте также:

«Под открытым небом»: в Зарайске пройдет «Праздник Изразца», программа фестиваля

Арт-выходной «Праздник изразца» проведут в Зарайске в двухдневном формате

Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске
#музей
#искусство
#зарайск
#праздник
#ярмарка
#заповедник
#розы
#радио
#художники
#зарайский кремль
#фото
#традиции
#мероприятия
#человек
#программа
#квест
#выставки
#свет
#подарок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мелихове отметят три Спаса и вспомнят забытые народные игры
13 августа 2024, 22:00

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 17 августа, пройдет праздник «Три Спаса в Мелихове». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
В августе Русская православная церковь отмечает сразу три праздника Спаса: Яблочный, Ореховый и Медовый. Праздновать их в усадьбе Мелихово уже стало традицией. В этом году фестиваль «Три Спаса в Мелихове» пройдёт в 10-й раз.
«Гости погрузятся в мир народных традиций. В музыкальной программе выступят оркестр народных инструментов «Русские узоры», состоится концерт артистки театра и кино Карины Мостовой. Фольклорист Илья Ахрамеев и «Живой Музей народных искусств» познакомят с забытыми народными играми. На мастер-классах научат делать травяную куклу-стригушку, обучат живописи, росписи деревянной игрушки, художественной резке по овощам и фруктам. Можно будет понаблюдать за работой гончара, освоить лепку из пластовой глины», – рассказали в министерстве.
Для посетителей будет работать ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». А артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» сыграют миниатюры по произведениям Чехова.

Праздник начнётся в 13 часов. Билеты можно купить в кассе музея-заповедника или на сайте.

Читайте также:

Сериал и перелом: в Волоколамске рассказали о необычной посетительнице библиотеки

В Павловском Посаде в День флага России устроят праздник с флешмобом

В Волоколамске покажут реконструкцию похода дружины Александра Невского
#культура
#праздник
#мелихово
#музей
#усадьба
#чехов
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Начинала с одной козочки»: Чемпион сырного фестиваля в Истре рассказала про свой сыр
Сыровар Гуляева: рецепт своего сыра я держу в секрете
13 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Сырный фестиваль, который проходил со 2 по 4 августа в деревне Дубровское округа Истра, собрал на своей территории за три дня более 120 тысяч гостей. В рамках фестиваля было реализовано 60 тонн сыров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Свою продукцию фермеры привезли более чем из 50 регионов России, в том числе, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. От Московской области было представлено 97 производителей.
Также в мероприятии приняли участие порядка 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Из зарубежных производителей своей продукцией поделилась Республика Беларусь.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Главный титул «Сырного Чемпиона России 2024» получил сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй». Мягкий сыр с мытой коркой Елены Гуляевой в 2020 году был признан лучшим сыром России в соответствующей категории.

Чемпион фестиваля, сыровар, «Сырный Разгуляй» Гуляева Елена в студии «Радио 1» рассказала, как попала в сырный бизнес.

«Это произошло случайно, я начинала с одной козочки, был козий сыр. Потом родилось стадо, из этого молочка я варила сыр. В каждую головку душу и сердце вкладывала. У каждой козочки было свое имя. Хозяйство стало расти, я ездила учиться в Германию. Сейчас у меня 30 дойных козочек, молоко иногда докупаем. Коров нет, давно сотрудничаем с хозяйством», — рассказала фермер.

Фото: Радио 1

Она добавила, что сначала сыром угощали друзей, соседей, потом открыли лавку, где продукт стал пользоваться спросом.

«Сыр стал популярен. Фестиваль Олега Сироты очень нам помог и расширил круг покупателей. С Олегом мы уже шестой год ездим на фестиваль. Мы берем пример у него», — сообщила собеседница.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Подмосковные сыры, по мнению Гуляевой Елены, имеют право претендовать на титул лучших в мире, потому что в Подмосковье много достойных сыроваров, и прошедший фестиваль стал подтверждением этого.

«Мне некогда было ходить по площадкам фестиваля, потому что я работала. А вот ко мне подходили, кто-то спрашивал, даю ли я уроки или мастер-классы. Подходили ребята из шатра с вином, брали сыр как закуску. Я сама вино не пробовала, потому что предпочитаю работать на работе, всему свое время», — рассказала о фестивале сыровар.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Елена варит сыр из двух видов молока: коровьего и козьего, причем рецепт совершенно секретный.

«Рецептура у меня своя, всегда разрабатывала ее сама, я это держу в секрете, потому что всегда добавляю собственную изюминку. Мои самые строгие ценители — семья. Сначала они проводят дегустацию, говорят, что нужно подделать», — поделилась фермер.

Фото: Радио 1

Оказывается, на 10 литров молока получается 1 кг сыра, потому он, по словам сыровара-чемпиона, кажется дорогим.

Читайте также:

Участник гастрономического сырного фестиваля в Истре рассказал о своем опыте сыродела

На фестивале в Истре приняли более 120 тыс. посетителей и продали 60 тонн сыра

На фестивале в Истре назвали победителя «Сырного чемпионата 2024»
#подмосковье
#фестиваль
#молоко
#фермер
#сыр
#семья
#бизнес
#радио
#сироты
#сердце
#вино
#сыровар
#фото
#уроки
#предприятия
#производители
#право
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сериал и перелом: в Волоколамске рассказали о необычной посетительнице библиотеки
13 августа 2024, 14:23

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

В Волоколамский библиотечный центр посетители приходят не только читать книги: здесь проводят фотосессии, занимаются рукоделием, дети играют, а взрослые могут даже смотреть сериалы на библиотечных компьютерах. Просмотр и конспектирование сериала в библиотеке стали постоянным досугом одной пожилой местной жительницы, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
«Посетительница каждый день проводит в библиотеке около четырёх часов. Она смотрит любимый сериал и параллельно делает заметки на листе бумаги. Дома она переписывает заметки в тетрадь: так заметки превращаются в рукописный конспект сюжета», — говорится в сообщении.
Недавно женщина сломала ногу и вынужденно прервала свои библиотечно-сериальный занятия. Сотрудники библиотеки переживали за неё, но, к счастью, женщина смогла оправиться от травмы и вернуться. Сейчас она каждый день понимается на второй этаж и снова проводит время в библиотеке.

Читайте также:

В Подмосковье пройдёт областная презентация сборника стихов военнослужащих

В четырёх округах Подмосковья осенью откроются обновлённые библиотеки

В Коломне выпустили сладости в виде книги к 125-летию библиотеки Лажечникова
#волоколамск
#библиотека
#сериал
#пенсионерка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде в День флага России устроят праздник с флешмобом
13 августа 2024, 12:15

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Праздник, приуроченный ко Дню Государственного флага России, проведут в городском парке Павловского Посада в четверг, 22 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Концертную программу праздника «Под флагом России живу и расту» подготовили творческие коллективы ДК «Павлово-Посадский», кроме того, будет организован флешмоб с символикой праздника.

«Этот праздник отмечается каждый год, он один из любимых. В это день мы проводим мастер-классы, флешмобы. Наши артисты с большим удовольствием дарят свои творческие номера всем гостям. Все сплочены одной идеей, одним духом патриотизма и гордости за нашу страну», — рассказали сотрудники дворца культуры.
Праздник начнётся в пять часов вечера. Помимо концерта и флешмоба, гостей ждут конкурсы, викторины и анимация для детей.

Читайте также:

В Подмосковье пройдёт областная презентация сборника стихов военнослужащих

В Волоколамске покажут реконструкцию похода дружины Александра Невского

Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске
#павловский посад
#праздник
#патриотизм
#флешмоб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пройдёт областная презентация сборника стихов военнослужащих
12 августа 2024, 18:00

Фото: iStock / morgan23

АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области» выпустил сборник стихов, написанных ветеранами спецоперации и семьями военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе автономной неправительственной организации.
«Комитет планирует провести областное мероприятие – презентацию сборника «Пишу душой, читаю сердцем». Оно состоится 24 августа в полдень по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, Юбилейный проезд д.5А, Центральная городская библиотека им. М. Горького», – говорится в сообщении.
Желающие побывать на презентации могут связаться с контактным лицом – руководителем Комитета семей воинов Отечества Московской области Мариной Анатольевной Мигуновой по телефону: 8 (925) 222-23-73.
​​
Читайте также:

В Волоколамске покажут реконструкцию похода дружины Александра Невского

В Волоколамске в День железнодорожника наградили лучших работников

Волоколамские школьники сшили для участников СВО плащ-палатки
#сво
#спецоперация
#стихи
#литература
#книга
#презентация
#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф