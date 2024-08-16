«Сюрприз»: Программа фестиваля «Jazzовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Юбилейный Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдёт в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17 и 18 августа. На Фестивале будут работать сразу две сцены, на которых выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров.
Хедлайнерами мероприятия будут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, специальную программу представит Полина Гагарина, L’One (Jazz Set), а также на фестивале выступит проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна, Ах Астахова и многие другие.
Фото: Радио 1
Директор фестиваля «Jazzовые сезоны» Роман Христюк в беседе с «Радио 1» заявил, что каждый год фестиваль «Jazzовые сезоны» — это и праздник, и сюрприз, потому что каждый год артисты, организаторы и зрители готовятся к нему, как к чему-то особенному.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, зрителей праздника также ждут различные образовательные активности и мастер-классы по хоккею, настольному теннису, музыке, живописи, йоге и многому другому.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что фестиваль можно назвать международным, потому что приедут со своими новыми проектами артисты из Нью-Йорка и Кубы.
Также на площадке будут представлены блюда всех стран мира, и можно будет попробовать все, от стритфуда до высокой кухни. Экскурсии по самой усадьбе музея-заповедника «Горки Ленинские» тоже будут возможны.
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Фото: Радио 1
Директор фестиваля «Jazzовые сезоны» Роман Христюк в беседе с «Радио 1» заявил, что каждый год фестиваль «Jazzовые сезоны» — это и праздник, и сюрприз, потому что каждый год артисты, организаторы и зрители готовятся к нему, как к чему-то особенному.
«Для этого праздника народные любимые артисты подготовили специальные программы. У нас состоится показ спектакля с народным артистом России Алексеем Гуськовым, в рамках фестиваля впервые пройдет такой джазовый спектакль.
Будет очень насыщенная программа: и заслуженные артисты, и молодежные», — рассказал директор фестиваля.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, зрителей праздника также ждут различные образовательные активности и мастер-классы по хоккею, настольному теннису, музыке, живописи, йоге и многому другому.
«Это семейные фестиваль, на который можно приезжать два дня подряд, и скучно не будет точно. А джаз — это наша фишка. Мы всех привлекаем джазовым искусством и уверены, что по большому счету любой артист в любом жанре приходит к понимаю того, что ему хочется сделать что-то джазовое, и мы им даем такую возможность», — сообщил Роман Христюк.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что фестиваль можно назвать международным, потому что приедут со своими новыми проектами артисты из Нью-Йорка и Кубы.
Также на площадке будут представлены блюда всех стран мира, и можно будет попробовать все, от стритфуда до высокой кухни. Экскурсии по самой усадьбе музея-заповедника «Горки Ленинские» тоже будут возможны.
«Мы ожидаем около 15-20 тысяч зрителей. С каждым годом количество гостей увеличивается, а мы, конечно, рады всем нашим зрителям и готовы их принять», — заключил собеседник.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Анастасия Бондарева