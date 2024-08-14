«Точка притяжения»: Как прошел «Праздник Изразца» в Зарайске

Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
«Праздник Изразца» в Зарайске посетили более 3 тысяч человек. Мероприятие прошло 10 и 11 августа на территории Зарайского кремля уже в третий раз и, как обычно, порадовало гостей интересной и насыщенной программой.
«Мы были очень рады видеть на арт-выходном молодых людей и посетителей с детьми, многие из которых отмечали, что приехали в Зарайск специально ради нашего мероприятия. Праздник становится точкой притяжения и объединяет представителей различных профессиональных сообществ — музейного, художественного, образовательного и других», — поделились с корреспондентом «Радио 1» сотрудница музея Анастасия Черенкова.
На выставку современной авторской керамики и работ из стекла и дерева «Открытый периметр» свои работы привезли художники из Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
«Порядка 200 человек прошли квест по выставке «Искусство в ремесле. Круг гончара», которая была открыта для бесплатного посещения в рамках праздника. В качестве призов за прохождение квеста посетители могли выиграть памятный подарок от музея или от художников-керамистов! Особый восторг вызвал показ мод от членов Московского Союза художников, на котором моделями стали гости праздника. Это поистине великолепное зрелище, когда в стенах старинной крепости дефилируют по траве девушки в созданных модельерами образах, в которых переплетаются традиции и современность», — поделилась сотрудница музея.
Отдельный день «Праздника Изразца» посвятили детскому творчеству. Работы юных художников демонстрировались вместе с произведениями профессионалов в рамках выставки на траве «Юность Гжели». Также прошел специальный мастер-класс для детей.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
«Особой любовью гостей пользовались мастер-классы на гончарном круге, программа по созданию изразца и рисовании гжельской розы на печку», — сказала Анастасия Черенкова.
По ее словам, на празднике каждый человек нашел что-то свое.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
«Мы получили множество добрых и теплых слов. Видеть радостных детей с перепачканными глиной и красками руками, посетителей, которые с любопытством рассматривают композиции художников под открытым небом, мастеров-керамистов, искренне рассказывающих о своем творчестве гостям — это то, ради чего мы так долго готовились и проводили арт-выходной!» — поделилась эмоциями с корреспондентом «Радио 1» сотрудница музея.
Фото: музей-заповедник «Зарайский кремль»
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