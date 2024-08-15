«Урожай цветов»: Что будет в программе фестиваля «Три Спаса в Мелихове»

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
17 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет фестиваль «Три Спаса в Мелихове». Праздник отмечается уже в десятый раз.
Пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова в беседе с «Радио 1» рассказала, как возникла идея праздника в далеком 2007 году.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
По ее словам, отзывы от мероприятия всегда были положительные, потому что люди всегда рады провести время всей семьей подальше от городской суеты.
Идейный вдохновитель мероприятия, как объяснила пресс-секретарь музея, — ведущий методист, организатор Любовь Николаевна Гросул.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Она отметила, что в этом году одним из ярких событий на празднике станет выступление оркестра народных инструментов «Русские узоры», где гости услышат народные песни исполненные на балалайках, баянах, гуслях и т.д.
Начало в 13:00.
Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».
Читайте также:
«Точка притяжения»: Как прошел «Праздник Изразца» в Зарайске
«Начинала с одной козочки»: Чемпион сырного фестиваля в Истре рассказала про свой сыр
Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске
«В 2007 году пришла идея сделать массовый летний праздник. В дневнике отца Чехова, Павла Егоровича, ежегодно встречаются записи о праздновании Преображения Господня, именуемое в народе Яблочным Спасом. И было решено сделать яблочный праздник, но со временем формат мероприятия разрастался и 2014 году в музее уже стали проводить праздник народных традиций «Три Спаса в Мелихове», акцент мероприятия сместился на русскую культуру, традиции и ремесла», — поделилась Юлия Балабанова.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
По ее словам, отзывы от мероприятия всегда были положительные, потому что люди всегда рады провести время всей семьей подальше от городской суеты.
Идейный вдохновитель мероприятия, как объяснила пресс-секретарь музея, — ведущий методист, организатор Любовь Николаевна Гросул.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
«Ежегодно она старается сделать наполнение мероприятия интересным для разных категорий посетителей. У неё это всегда получается, она готовится к этому событию на протяжении всего года, подбирая коллективы, посещая выставки ремесел и промыслов, ища мастеров и умельцев, готовых приехать в Подмосковье для участия в этом празднике. В день проведения, участвуют все сотрудники музея и Мелиховского театра, проводят экскурсии и познавательные прогулки, некоторые мастер-классы, артисты играют инсценировки по произведениям А.П.Чехова», — пояснила собеседница. Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Она отметила, что в этом году одним из ярких событий на празднике станет выступление оркестра народных инструментов «Русские узоры», где гости услышат народные песни исполненные на балалайках, баянах, гуслях и т.д.
«Главная «изюминка» мероприятия — это большое количество мастер-классов по созданию травяной куклы-стригушки, по живописи, по росписи деревянной игрушки, по карвингу и др. В этот день можно увидеть работу гончара и научиться лепке из пластовой глины. А ещё музей «похвалится» урожаем с огорода «Юг Франции» (именно так его называла семья Чеховых) будет выставка урожая и цветов с чеховской усадьбы», — поделилась Юлия Балабанова.Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
Начало в 13:00.
Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».
Читайте также:
«Точка притяжения»: Как прошел «Праздник Изразца» в Зарайске
«Начинала с одной козочки»: Чемпион сырного фестиваля в Истре рассказала про свой сыр
Мастер-классы, арт-объекты, ярмарка: Что было на фестивале «RUS_СВЕТ» в Красногорске
Анастасия Бондарева