300 тысяч человек посетили масштабные фестивале в Подмосковье за год

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Больше 300 тысяч человек побывали на 30 масштабных культурно-развлекательных фестивалях в 2023 в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
За 2023 год в Подмосковье организовали порядка 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий.
Стоит подчеркнуть, что на X Международном фестивале «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана побывало 14 тысяч человек, на VI Музыкальном фестивале под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» и IX Международном фестивале искусств П.И. Чайковского по 8 тысяч на каждом.
Помимо этого, ледовые спектакли за два месяца зимы посмотрели свыше 80 тысяч человек.
Читайте также:
«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»
На выходных в парках Московской области пройдут зимние фестивали
В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»
«Культурно-массовых мероприятия Московской области в 2023 году посетили более 300 тысяч человек. Самыми популярными стали «Джазовые сезоны», «Лето. Музыка. Музей» и Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского», — отметили в министерстве.
Помимо этого, ледовые спектакли за два месяца зимы посмотрели свыше 80 тысяч человек.
Читайте также:
«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»
На выходных в парках Московской области пройдут зимние фестивали
В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»
Мира Полтева