«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип «Живой», где сыграл узника, который ожидает исполнения приговора высшей меры наказания. Композицию исполнитель посвятил всем, кто пострадал за правду. Об этом сообщили в пресс-службе певца, пишут РИА Новости.
«Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя. В окружении палачей, босого, в исподнем и кандалах, арестанта ведут через толпу, готовую растерзать обреченного. Драматизм сюжета усиливает девочка, словно ангел-хранитель, возвращающая в его израненные руки упавший крест», — пояснил сюжет клипа артист.Отмечаться, что для съемок клипа задействовали больше ста человек. Съемки проходили в бетонном бункере на глубине десятков метров под землей и заняли порядка 40 часов. За это время съемочная группа преодолела огромное расстояния, блуждая по подземному хранилищу.
Читайте также:
В Подмосковье заработала выставка фотографий «Ассоциации в камне»
Алина Юрчак