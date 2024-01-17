В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»

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«Студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь – 2024» готовится к проведению в российских городах в период с 22 по 26 января. В рамках традиционного фестиваля планируются массовое катание на коньках, спортивные эстафеты, выступления болельщиков и творческих коллективов, мастер-классы и другие активности. Центральной площадкой фестиваля станет ГУМ-каток на Красной площади в Москве», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы минспорта РФ.
А мэр Москвы Сергей Собянин поддержал конкурс на присуждение Макариевских премий в 2024 году, подписав соответствующее постановление на выделение средств на организацию мероприятий. Как передаёт utro.ru, в этом году соискателями премии смогут стать авторы монографий и статей в области естественных наук. Уточняется, что ежегодно в конкурсе чередуются работы по гуманитарным и по естественным наукам.
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