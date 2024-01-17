Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»

В Москве состоится «Спортивная студенческая ночь»

17 января 2024, 14:11
Фото: istockphoto.com/-lvinst-

Фото: istockphoto.com/-lvinst-

На московском ГУМ-катке 25 января пройдёт фестиваль «Спортивная студенческая ночь».

«Студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь – 2024» готовится к проведению в российских городах в период с 22 по 26 января. В рамках традиционного фестиваля планируются массовое катание на коньках, спортивные эстафеты, выступления болельщиков и творческих коллективов, мастер-классы и другие активности. Центральной площадкой фестиваля станет ГУМ-каток на Красной площади в Москве», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы минспорта РФ.

А мэр Москвы Сергей Собянин поддержал конкурс на присуждение Макариевских премий в 2024 году, подписав соответствующее постановление на выделение средств на организацию мероприятий. Как передаёт utro.ru, в этом году соискателями премии смогут стать авторы монографий и статей в области естественных наук. Уточняется, что ежегодно в конкурсе чередуются работы по гуманитарным и по естественным наукам.

Читайте также:

Жители Подмосковья могут посетить выставку «Нестоличные владения князей Юсуповых»

Подмосковный ансамбль танца стал лауреатом национальной телевизионной премии «Щелкунчик»

Лекция «Модерн: многоликий и прекрасный» пройдёт в Звенигороде
#москва
#конкурс
#фестиваль
#каток
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья могут посетить выставку «Нестоличные владения князей Юсуповых»
17 января 2024, 13:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В усадьбе Архангельское открылась выставка из цикла «Нестоличные владения князей Юсуповых». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка заработала в в Верхнем зале Колоннады музея-усадьбы Архангельское.

«На выставке представлены редкие фотографии усадьбы, которые Юсуповы заказывали профессиональным фотографам — О. Ренару иВ. Н. Сокорнову. На старинных снимках запечатлены парк, дворец и его интерьеры, окружающие имение пейзажи. Помимо фотографий, в экспозиции представлены фарфоровые тарелки, заказанные Юсуповыми в Мейсене в начале XX века», — рассказали в ведомстве.

Также посетили смогут порядка 40 предметов из быта семьи, большинство из которых появятся впервые, редкую рекламу вин из «подвалов имения Кореиз князя Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон» и узнают постреволюционную историю имения.

Стоит отметить, что попасть на выставку можно будет до 20 марта 2024 года.

Читайте также:

Подмосковный ансамбль танца стал лауреатом национальной телевизионной премии «Щелкунчик»

Иммерсивная выставка в Кашире перенесёт в 60-70-е годы

В Котельниках состоится бесплатный концерт-дивертисмент
#парк
#усадьбы
#выставка
#архангельское
#семьи
#подмосковье
#экскурсии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный ансамбль танца стал лауреатом национальной телевизионной премии «Щелкунчик»
17 января 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Детский хореографический коллектив «ВерОника» их подмосковного Серпухова стал лауреатом первой степени II национальной телевизионной премии «Щелкунчик», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Детский танцевальный ансамбль «ВерОника» был основан в 2000 году. Юных танцовщиков обучают всем видам хореографии — от классического танца до хип-хопа. Премия «Щелкунчик» — далеко не первая награда коллектива, который не раз завоёвывал гран-при как всероссийских, так и международных конкурсов», — отмечается в сообщении.
В этом году претендентами на награду национальной телевизионной премии «Щелкунчик» были более 90 самодеятельных ансамблей танца со всей России.

Читайте также:

Лекция «Модерн: многоликий и прекрасный» пройдет в Звенигороде

В подмосковном музее-заповедники пройдет программа «В Горках знал его любой…»

Иммерсивная выставка в Кашире перенесёт в 60-70-е годы
#культура
#танцы
#награда
#премия
#серпухов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лекция «Модерн: многоликий и прекрасный» пройдет в Звенигороде
17 января 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Звенигороде организуют лекцию «Модерн: многоликий и прекрасный». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 20 января в Звенигородском музее-заповеднике «Манеж». Её проведет искусствовед Инесса Крюкова, которая работает в музее.

«Лекция посвящена истории возникновения модерна, его ключевых особенностях, региональных различиях и главных представителях. При этом гости узнают об особенностях развития модерна и о том, как он проникал во все сферы жизни человека», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что в музей, в котором пройдет лекция является местом, где можно увидеть уникальные экспонаты и произведения искусства, а также объемные проекции на модели старинного городища.

Начало лекции в 17:00. Полноую информацию о месте проведении лекции и билетах можно найти на сайте музея-заповедника «Манеж».

Читайте также:

В Подмосковье откроется историко-патриотическая выставка «Герои столетий»

В Ногинске проведут мастер-класс для детей по основам скульптуры и живописи

В Московской области состоится праздник русского валенка
#музей
#лекция
#звенигород
#подмосковье
#модерн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном музее-заповедники пройдет программа «В Горках знал его любой…»
17 января 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе пройдет программа «В Горках знал его любой…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится в многопрофильным учреждении культуры пройдет 21 января.

«В рамках программы гости узнают о жизни селян начала XX века. При этом будет рассказано об интересных фактах истории деревни, которые связаны с колхозом имени Владимира Ильича, созданного в сентябре 1929 года», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что программа пройдет два раза в 13:00 и в 15:00. Подробности можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».

Кроме этого, мероприятие получило поддержку от министерства культуры и туризма ​Подмосковья.

Читайте также:

Иммерсивная выставка в Кашире перенесёт в 60-70-е годы

На форуме «Россия» школьники могут научиться снимать научно-популярное кино

В Котельниках состоится бесплатный концерт-дивертисмент
#горки ленинские
#программа
#подмосковье
#мероприятия
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иммерсивная выставка в Кашире перенесёт в 60-70-е годы
16 января 2024, 21:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширский краеведческом музей пригласил на иммерсивную выставку «Новый год на улице Советской», которая стала совместным проектом со студентами Президентской академии РАНХиГС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Однокомнатная квартира, обставленная типичной для 60-70-ых годов прошлого века мебелью, круглый стол и ковер на стене. Посетители старшего поколения легко узнают и другие детали времени: кинескопный телевизор, пассатижи рядом, используемые как пульт переключения каналов, хрустальные вазочки на столе. Игрушки на ёлке тоже знакомы – такие были в каждой советской семье», – говорится в сообщении.
Выставка предполагает погружение в прошлое. В дружелюбном пространстве можно ощутить запах духов из винтажного флакона, посидеть в кресле с деревянными подлокотниками, позвонить по телефону, прокручивая диск пальцем.
«У нас была задумка пригласить посетителей в гости к обычной семье. Вот на стене их портреты: мама, папа, ребёнок. Портреты выполнены Натальей Алексеевной Баженовой – прямым потомком знаменитого архитектора Василия Баженова, имеющего каширские корни. Мы сами связались с Натальей Алексеевной, и она передала нам эти портреты – свои студенческие работы», – рассказала директор Музея Ольга Халаим.
Выставка будет открыта в музее до 2 февраля.

Читайте также:

Каширский школьник выиграл конкурс экологических проектов

Каширские дворы и дороги расчищают от снега и наледи

В помещениях каширских школ проверили температуру
#кашира
#музей
#выставка
#культура
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На форуме «Россия» школьники могут научиться снимать научно-популярное кино
16 января 2024, 17:25

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На Международной выставке-форуме «Россия» школьники научатся снимать научно-популярное кино. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Дети смогут попробовать себя в роли режиссера благодаря креативному пространству киностудии им. М. Горького – «Кинокампус Горького» на форуме «Россия».

«Киностудия Горького активно развивает традиции научно-популярного кино в нашей стране — познавательные сериалы «Хочу все знать!», «Советский дизайн» уже нашли большой отклик среди молодежи. Теперь мастера Кинокампуса поделятся секретами создания такого контента, чтобы ребята сами при помощи универсального киноязыка научились рассказывать о сложных научных явлениях. И конечно, сняли свои первые кинопроекты»,— поделилась гендиректор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

В рамках мастер-классов школьники смогут узнать подробности об основных экспонатах: Антикитерском механизме, Маятнике Чеботаева, Винте Архимеда, Клетке Фарадея и попробовать самостоятельно снять о них небольшие киноматериалы.

Читайте также:

В Котельниках состоится бесплатный концерт-дивертисмент

В Подмосковье откроется историко-патриотическая выставка «Герои столетий»

В Ногинске проведут мастер-класс для детей по основам скульптуры и живописи
#россия
#дети
#кино
#школьники
#традиции
#дизайн
#подмосковье
#мастер-класс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках состоится бесплатный концерт-дивертисмент
16 января 2024, 14:55

Фото: iStock/PongsakornJun

Концерт-дивертисмент «Рождественский калейдоскоп» состоится в доме культуры «Силикат» в Котельниках в четверг, 18 января, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Для зрителей выступит вокально-инструментальный ансамбль и шоу-театр «Ковёр-самолет». Артисты театра работают в жанре мюзикла, который требует от исполнителей не только актёрского мастерства, но и умения петь и танцевать. Труппа «Ковра-самолёта» неоднократно получала высокие оценки на различных фестивалях и побеждала на творческих конкурсах», — говорится в сообщении.

Представление начнётся в семь вечера по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, дом №32. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6 .

Читайте также:

В Подмосковье откроется историко-патриотическая выставка «Герои столетий»

В Московской области состоится показ спектакля «Идеальный свидетель»

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается выставка Зураба Церетели
#концерт
#котельники
#праздник
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье откроется историко-патриотическая выставка «Герои столетий»
16 января 2024, 11:55

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Дмитровский Кремль»

В музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» начнет работать историко-патриотическая выставка «Герои столетий» . Об этом сообщил пресс-служба музея-заповедника.
Выставка начнет работать в Дмитрове с 17 января по 04 февраля. Она будет посвящена ярким военным событиям и великим полководцам России с самого момента ее существования.

«Основой экспозиции станут достоверные костюмы, доспехи, обмундирование, макеты вооружения, предметы быта, макеты орудий и др, выполненные как историческая реконструкция по археологическим, иллюстративным и письменным источникам. А по относительно недавно отгремевшей Великой Отечественной Войне мы сможем представить некоторые оригиналы предметов», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что вся выставка будет поделена на 6 блоков: «Древняя Русь IX-XI вв»,« Победы князя Александра Невского», «Россия в Смутное время, XVII в», «Россия в XVIII в. Победа Петра Первого в Северной войне со Швецией», «Россия в Отечественной войне 1812 года» и «Россия в эпоху Великой Отечественной Войны. Генерал Н. Ф. Ватутин и освобождение Донбасса».

В рамках сессий для гостей будут показы фильмов с участием опытных актеров в образах знаменитых полководцев.

Выставку модно будет посетить со среды по пятницу с 10:00 до 18:00.

Читайте также:

Выставка живописи художницы Нины Габриэлян откроется в Подмосковье

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается выставка Зураба Церетели

В Петербурге состоится гала-концерт в честь завершения Года педагога
#россия
#реконструкция
#победа
#выставка
#вооружения
#музей
#история
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области состоится праздник русского валенка
16 января 2024, 11:16

Фото: istockphoto / artem charkin

В Наро-Фоминске 18 января организуют праздник русского валенка.Об этом сообщила пресс-служба министкрства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится во Дворце культуры «Звезда» городского округа Наро-Фоминск.

«Одним из самых популярных символов русской культуры являются валенки – традиционные утепленные войлочные сапоги. Эта обувь украшала ноги русских с древних времен и до сих пор считается одним из самых удобных и надежных средств защиты от холода. Праздник русского валенка посвящен именно им и всему, что с ними связано», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что гостей ждут рассказы об истории рождения валенок, о различных традициях валяния, разнообразные игры и развлечения как для детей, так и для взрослых.

Начало праздника 18 января 2024 года в 13:00. Вход для всех желающих свободный.

Читайте также:

Выставка живописи художницы Нины Габриэлян откроется в Подмосковье

В Ногинске проведут мастер-класс для детей по основам скульптуры и живописи

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается выставка Зураба Церетели
#выставка
#праздник
#кремль
#обувь
#развлечения
#игры
#подмосковье
#наро-фоминск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф