На выходных в парках Московской области пройдут зимние фестивали

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В выходные дни в парках Московской области пройдёт несколько зимних фестивалей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
20 и 21 января пройдут зимние фестивали «День Валенка», «Зимний день согревания мира» и «Арт-зима».
Также 20 января парке «Дулёвский» в Ликино-Дулёво гостей приглашают на создание собственной снежной крепости, для этого необходимо взять с собой лопату и формочки для лепки. Кроме этого, 21 января пройдет «Арт-зима», где все желающие смогут принять участие в анимационной программе «Арт-дэнс» и тематических мастер-классы по созданию необычных скульптур «Снежные фантазии».
Стоит отметить, что полное расписание мероприятий можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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«20 января с 13:00 до 18:00 в парке на улице 7-го Ноября в городском округе Лосино-Петровский пройдёт фестиваль «День Валенка». Мастер-классы по валянию валенков-брелков из шерсти состоятся в 13:00, затем любителей подвижных игр будут ждать на «ВАЛенкиаде» по метанию и скачкам на валенках.<…>», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что полное расписание мероприятий можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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Мира Полтева