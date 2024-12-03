67 регионов России, Белоруссии и Кыргызстана приняли участие в Международном форуме в Коломне

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
67 регионов России, Белоруссии и Кыргызстана приняли участие в Международном форуме по вопросам сохранения нематериального этнокультурного достояния народов России. Он прошел 29 ноября в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Итоги исследований повелись во Дворце культуры «Коломна», где также работала выставка этнокультурных проектов.
Заведующий отделом развития библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия Управления цифровой трансформации, развития культурно-досуговой, библиотечной деятельности, художественного творчества и межмуниципального взаимодействия Министерства культуры и туризма Московской области Юлия Зуева обратилась к участникам форума и передала слова заместителя министра культуры и туризма Московской области Олега Дядькова, который говорил о важности подобных мероприятий для Подмосковья.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Трехлетние экспедиции проходили в Нижегородской, Самарской, Сахалинской областях, Марий Эл, Дагестане и других регионах, о чем было рассказано и показано на форуме.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Руководители экспедиций Екатерина Тирон (Республика Алтай) и Наталья Котельникова (Республика Крым) выступили с докладами. Светлана Коваль (Хабаровский край) поделилась опытом сохранения декоративного-прикладного искусства негидальцев, а Мария Жучкова (Липецкая область) рассказала о создания узоров из песка на Троицу в селе Волчье Добровского муниципального округа.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также на форуме впервые показали фильм «Волчье. Дорога из песка», который был снят как федеральный проект по созданию медиаконтента о нематериальном этнокультурном достоянии.
В завершении мероприятия был показан фольклорно-этнографический спектакль «Марфа Иванова», который исполнил коллектив народного творчества Липецкой области фольклорного ансамбля «Воскресение».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Форум прошел при финансовой поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура».
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Заведующий отделом развития библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия Управления цифровой трансформации, развития культурно-досуговой, библиотечной деятельности, художественного творчества и межмуниципального взаимодействия Министерства культуры и туризма Московской области Юлия Зуева обратилась к участникам форума и передала слова заместителя министра культуры и туризма Московской области Олега Дядькова, который говорил о важности подобных мероприятий для Подмосковья.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«При поддержке ГРДНТ им. Поленова Подмосковье стало центром притяжения и объединения научного подхода и лучших практик этнографов», — сказала она.
Трехлетние экспедиции проходили в Нижегородской, Самарской, Сахалинской областях, Марий Эл, Дагестане и других регионах, о чем было рассказано и показано на форуме.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Руководители экспедиций Екатерина Тирон (Республика Алтай) и Наталья Котельникова (Республика Крым) выступили с докладами. Светлана Коваль (Хабаровский край) поделилась опытом сохранения декоративного-прикладного искусства негидальцев, а Мария Жучкова (Липецкая область) рассказала о создания узоров из песка на Троицу в селе Волчье Добровского муниципального округа.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также на форуме впервые показали фильм «Волчье. Дорога из песка», который был снят как федеральный проект по созданию медиаконтента о нематериальном этнокультурном достоянии.
В завершении мероприятия был показан фольклорно-этнографический спектакль «Марфа Иванова», который исполнил коллектив народного творчества Липецкой области фольклорного ансамбля «Воскресение».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Форум прошел при финансовой поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура».
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Анастасия Бондарева