В музее Каширы откроется художественная выставка «Зимняя палитра»

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В Каширском краеведческом музее 4 декабря откроется художественная выставка «Зимняя палитра», на которой будут представлены работы художников из Каширы и Ступино: Майи Бакаевой, Юрия Баютова, Александра Козия, Людмилы и Анны Маковских, Игоря Старостина, Елены Колиуш, Марины Паршевой и Сергея Захарова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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