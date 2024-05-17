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70 семей из Подмосковья принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

17 мая 2024, 11:27
Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

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В Москве стартовал самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Это у нас семейное».
В полуфинал конкурса вышли 417 семей с разных уголков России.

«На площадке собрались 417 семей, в то время как заявки подали более чем 27 тысяч семей ЦФО. Полуфиналисты проделали большой путь и доказали, что они умеют договариваться, слушать друг друга, идти на компромисс и действовать сообща. Их семьи яркие, самобытные, среди них – династии железнодорожников, военнослужащих, учителей, геологов, музыкантов. Именно для этих семей связь между поколениями –тот самый каркас, на котором держится семья», – поделился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



В рамках оценочных этапов семьям предстоит пройти интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Также для участников подготовлены познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Подведение итогов полуфинала состоится 19 мая.

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Более 20 тепловых аэростатов собрал Фестиваль воздухоплавания в Клину
16 мая 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Клину открылся VII Фестиваля воздухоплавания «Город на ладони». В нём участвует 21 экипаж тепловых аэростатов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
До 20 мая пилотам предстоит выполнить задания на точность и скорость. Клинчане и гости округа смогут наблюдать за полётами тепловых аэростатов воздухе над Клином, его окрестностями и отдаленными участками Клинско-Дмитровкой гряды.
«На 18 мая запланированы соревнования «Кей-граб». В одном из русел реки Сестры в пределах Сестрорецкого парка установят особую мишень. Задача пилотов – метко попасть специальным маркером в цель с высоты. Следить за этим зрелищем с городской набережной могут все желающие», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что на этот день также запланировано шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Оно по традиции пройдет на стадионе «Строитель» и будет сопровождаться живым выступлением клинских рок-команд.

Вход на фестиваль – свободный. С подробностями можно познакомиться на туристическом портале Подмосковья.

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#московская область
#подмосковье
#клин
#фестиваль
#воздушные шары
#туризм
#культура
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На Книжном салоне в Петербурге представят проект к юбилею Пушкина
16 мая 2024, 20:32

Фото: iStock/PraewBlackWhile

На XIX Санкт-Петербургском международном книжном салоне представят новый проект: раскраски к 225-летию Александра Пушкина.
При этом сами раскраски можно будет получить бесплатно.

Отмечается, что проект реализован «Петербургским дневником» совместно с Союзом православных женщин при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В создании раскрасок принимали активное участие ученики детской художественной школы № 2 и городской детской художественной школы имени Г. Н. Антонова.

«Ребята использовали технологию линейного рисунка. Цель такого подхода в живописи – подчеркнуть основную массу и объем, а не мелкие детали», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» замдиректора городской детской художественной школы им. Г. Н. Антонова по учебной работе Вера Антипина.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге стартует сезон «Поющих мостов» в ночь на 18 мая. Отмечалось, что можно будет услышать произведения известных композиторов, в том числе увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин».

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#культура
#санкт-петербург
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В российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало»
16 мая 2024, 19:25

Фото: Благотворительный Фонд «Общество Друзей Пушкиногорья»

Полнометражный мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало» выходит на экраны кинотеатров России 6 июня.
Этот анимационный фильм рассказывает историю о том, как Александр Пушкин оказался в ссылке в уединенной деревне села Михайловское. Здесь он пережил творческий прорыв и стал великим поэтом, которого знает и любит вся Россия.

Идею мультфильма задумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Работу над анимацией вела студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова. Режиссером и сценаристом фильма выступила Екатерина Гаврюшкина.

Для просмотра мультфильма «Пушкин и... Михайловское. Начало» в группах можно обратиться в любой кинотеатр, даже если фильм отсутствует в расписании. В случае возникновения трудностей с посещением кинотеатра, можно связаться с дистрибьютором фильма по электронной почте filmdistribution@mail.ru, указав необходимую информацию о местоположении кинотеатра, желаемых датах и времени просмотра, числе зрителей и контактных данных.

Фильм также будет доступен для просмотра по программе «Пушкинская карта».

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#пушкинская карта
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В Серпухове дали концерт артисты хоровой капеллы Абхазии
16 мая 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выступление Государственной хоровой капеллы Абхазии состоялось в Серпуховском музыкально-драматическом театре в рамках XXIII сезона Московского Пасхального фестиваля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Основную часть представленной серпуховичам программы составила абхазская музыка: народные песни, а также произведения абхазских композиторов. Кроме того, были исполнены и произведения зарубежных композиторов. Дирижировали Мадина Чачхалиа и Нодар Чанба», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Государственную хоровую капеллу Абхазии пригласил на Пасхальный фестиваль сам художественный руководитель музыкального мероприятия, руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.

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#серпухов
#концерт
#музыка
#музыканты
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Гости экофестиваля в Талдоме сварят варенье из шишек, роз и одуванчиков
В Талдоме 18 мая состоится фестиваль «Цветочное варенье»
16 мая 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль «Цветочное варенье», посвящённый сохранению природы, проведут в парке «Солнечный берег» в Талдомском городском округе в субботу, 18 мая, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В рамках фестиваля в парке проведут акцию по высадке растений, для детей будет организовано развлекательное мероприятие «В поисках аленького цветочка», кроме того, гостей ждёт ярмарка, на которой можно будет купить произведения местных мастериц, и самоварная станция «Травы Талдомского края», — говорится в сообщении.
Фестиваль начнётся в полдень, а в два часа дня все гости смогут принять участие в изготовлении необычного варенья с розами, шишками, шалфеем, одуванчиками и сиренью. Праздник завершится концертом «Майские вечера».

Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.

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#талдом
#фестиваль
#экологическая акция
#минкульттуризма мо
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В Петербурге начнётся сезон «Поющих мостов»
15 мая 2024, 22:51

Фото: iStock/alarico

В Санкт-Петербурге стартует сезон «Поющих мостов» в ночь на 18 мая.
Отмечается, что можно будет услышать произведения известных композиторов, в том числе увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин».

По традиции сезон будет открыт в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади.

«Во время лазерного шоу зрители увидят образы, связанные с Годом семьи в России, 135-летием Анны Ахматовой, 130-летием сатирика Михаила Зощенко и писателя Виталия Бианки, 225-летием Александра Пушкина, 220-летием Михаила Глинки и 125-летием Владимира Набокова», – добавил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в городе Пушкино.

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#зрители
#традиции
#город
#шоу
#санкт-петербург
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Школьники собрались в селе Царёво на конкурс чтецов ко Дню Святого Николая
15 мая 2024, 18:48

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

В селе Царёво состоялся конкурс чтецов «Маленький подарок от большой души». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского городского округа.
«Конкурс был посвящён дню Святого Николая Чудотворца. Он прошёл в рамках I Свято-Никольских образовательных чтений в Царёво-Никольской воскресной школе. Дети читали стихи, затем их ждало чаепитие», – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что старшеклассники подготовили сообщения о событиях из истории XIX века.

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#дети
#конкурс
#религия
#церковь
#культура
#искусство
#подмосковье
#московская область
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В Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна»
15 мая 2024, 14:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Премьерный показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» по произведению Михаила Шолохова, а также по рассказам участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и жителей новых российских территорий, состоялся в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Через этот спектакль мы хотим не просто «воспроизвести» текст рассказа, а попробовать открыть те самые смыслы, заложенные в характере главного героя. Все главные персонажи проецируются и переплетаются с настоящим временем, чтобы помочь лучше разобраться с тем, что происходит сейчас», — отметил режиссёр спектакля Михаил Иванов.
Спектакль подготовили народный театр «Новый город» из Красногорска и центр креативных инициатив «Новый город» при участии русского камерного оркестра «Усадьба» и студии современного танца «ФлЭш дЭнс».

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#красногорск
#спектакль
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В Пушкине пройдёт концерт фестиваля «Город танцует в парках»
15 мая 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в городе Пушкино. Лучшие команды городского округа будут бороться за звание финалистов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«После выступлений зрителей ждёт концертная программа танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России. Жюри возглавит заслуженный артист страны, хореограф Егор Дружинин. В состав войдут хореограф, танцовщик и театральный режиссёр Александр Могилёв, хореограф и худрук коллектива Island-Dance Вова Гудым, хореограф и танцовщик Виталий Уливанов», – рассказали в администрации.
Шоу пройдёт 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино, оно начнётся в 11:00. Вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Подробную информацию можно найти на сайте и в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

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#культура
#искусство
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