70 семей из Подмосковья принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»
В Москве стартовал самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Это у нас семейное».
В полуфинал конкурса вышли 417 семей с разных уголков России.
В рамках оценочных этапов семьям предстоит пройти интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Также для участников подготовлены познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.
Подведение итогов полуфинала состоится 19 мая.
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«На площадке собрались 417 семей, в то время как заявки подали более чем 27 тысяч семей ЦФО. Полуфиналисты проделали большой путь и доказали, что они умеют договариваться, слушать друг друга, идти на компромисс и действовать сообща. Их семьи яркие, самобытные, среди них – династии железнодорожников, военнослужащих, учителей, геологов, музыкантов. Именно для этих семей связь между поколениями –тот самый каркас, на котором держится семья», – поделился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
В рамках оценочных этапов семьям предстоит пройти интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Также для участников подготовлены познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.
Подведение итогов полуфинала состоится 19 мая.
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Мира Полтева