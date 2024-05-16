В Серпухове дали концерт артисты хоровой капеллы Абхазии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Выступление Государственной хоровой капеллы Абхазии состоялось в Серпуховском музыкально-драматическом театре в рамках XXIII сезона Московского Пасхального фестиваля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Основную часть представленной серпуховичам программы составила абхазская музыка: народные песни, а также произведения абхазских композиторов. Кроме того, были исполнены и произведения зарубежных композиторов. Дирижировали Мадина Чачхалиа и Нодар Чанба», — говорится в сообщении.Отмечается, что Государственную хоровую капеллу Абхазии пригласил на Пасхальный фестиваль сам художественный руководитель музыкального мероприятия, руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.
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