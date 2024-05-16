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В Серпухове дали концерт артисты хоровой капеллы Абхазии

16 мая 2024, 18:25
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выступление Государственной хоровой капеллы Абхазии состоялось в Серпуховском музыкально-драматическом театре в рамках XXIII сезона Московского Пасхального фестиваля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Основную часть представленной серпуховичам программы составила абхазская музыка: народные песни, а также произведения абхазских композиторов. Кроме того, были исполнены и произведения зарубежных композиторов. Дирижировали Мадина Чачхалиа и Нодар Чанба», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Государственную хоровую капеллу Абхазии пригласил на Пасхальный фестиваль сам художественный руководитель музыкального мероприятия, руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.

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В Талдоме 18 мая состоится фестиваль «Цветочное варенье»
16 мая 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль «Цветочное варенье», посвящённый сохранению природы, проведут в парке «Солнечный берег» в Талдомском городском округе в субботу, 18 мая, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В рамках фестиваля в парке проведут акцию по высадке растений, для детей будет организовано развлекательное мероприятие «В поисках аленького цветочка», кроме того, гостей ждёт ярмарка, на которой можно будет купить произведения местных мастериц, и самоварная станция «Травы Талдомского края», — говорится в сообщении.
Фестиваль начнётся в полдень, а в два часа дня все гости смогут принять участие в изготовлении необычного варенья с розами, шишками, шалфеем, одуванчиками и сиренью. Праздник завершится концертом «Майские вечера».

Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.

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В Петербурге начнётся сезон «Поющих мостов»
15 мая 2024, 22:51

Фото: iStock/alarico

В Санкт-Петербурге стартует сезон «Поющих мостов» в ночь на 18 мая.
Отмечается, что можно будет услышать произведения известных композиторов, в том числе увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин».

По традиции сезон будет открыт в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади.

«Во время лазерного шоу зрители увидят образы, связанные с Годом семьи в России, 135-летием Анны Ахматовой, 130-летием сатирика Михаила Зощенко и писателя Виталия Бианки, 225-летием Александра Пушкина, 220-летием Михаила Глинки и 125-летием Владимира Набокова», – добавил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в городе Пушкино.

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Школьники собрались в селе Царёво на конкурс чтецов ко Дню Святого Николая
15 мая 2024, 18:48

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

В селе Царёво состоялся конкурс чтецов «Маленький подарок от большой души». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского городского округа.
«Конкурс был посвящён дню Святого Николая Чудотворца. Он прошёл в рамках I Свято-Никольских образовательных чтений в Царёво-Никольской воскресной школе. Дети читали стихи, затем их ждало чаепитие», – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что старшеклассники подготовили сообщения о событиях из истории XIX века.

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#московская область
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В Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна»
15 мая 2024, 14:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Премьерный показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» по произведению Михаила Шолохова, а также по рассказам участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и жителей новых российских территорий, состоялся в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Через этот спектакль мы хотим не просто «воспроизвести» текст рассказа, а попробовать открыть те самые смыслы, заложенные в характере главного героя. Все главные персонажи проецируются и переплетаются с настоящим временем, чтобы помочь лучше разобраться с тем, что происходит сейчас», — отметил режиссёр спектакля Михаил Иванов.
Спектакль подготовили народный театр «Новый город» из Красногорска и центр креативных инициатив «Новый город» при участии русского камерного оркестра «Усадьба» и студии современного танца «ФлЭш дЭнс».

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#культура
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В Пушкине пройдёт концерт фестиваля «Город танцует в парках»
15 мая 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в городе Пушкино. Лучшие команды городского округа будут бороться за звание финалистов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«После выступлений зрителей ждёт концертная программа танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России. Жюри возглавит заслуженный артист страны, хореограф Егор Дружинин. В состав войдут хореограф, танцовщик и театральный режиссёр Александр Могилёв, хореограф и худрук коллектива Island-Dance Вова Гудым, хореограф и танцовщик Виталий Уливанов», – рассказали в администрации.
Шоу пройдёт 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино, оно начнётся в 11:00. Вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Подробную информацию можно найти на сайте и в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

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#искусство
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#московская область
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Писательница Погодина-Кузмина: Нам нужен иной вектор в кинематографе
14 мая 2024, 20:20

Фото: iStock/nopow

Писательница, драматург, сценарист Ольга Погодина-Кузмина высказала мнение о том, что российскому кино нужен новый вектор развития, построенный прежде всего на уважении людей, а также жизненный принципах и ценностях.
«Надо вернуть важные темы, которые советский кинематограф поднимал. Главная из которых – жизненные приоритеты и ценности. Советское кино много говорило о человеке труда в самом широком смысле. Сколько было фильмов о людях созидающих. <…> Нам нужен иной вектор в кинематографе: построенный на принципах уважения к людям, которые трудятся, охраняют нас и берегут Отечество», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Погодина-Кузмина.

Актёр Сергей Пиоро также отметил особую увлечённость классическими старыми фильмами нашей страны.

«Я люблю включать канал «Культура», хотя сейчас много и других каналов, которые можно просто щелкать и попадать на хорошие фильмы. С удовольствием пересматриваю фильмы своего детства или даже детства своих родителей. Буквально вчера пересмотрел фильм «Я шагаю по Москве», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Пиоро.

Ранее российская актриса Александра Урсуляк поделилась подготовкой к своему новому проекту «Хорошие песни». По её словам, планируется концерт.

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#кино
#культура
#фильм
#ценности
#писатель
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Кадетский хор Красноармейска примет участие в гала-концерте фестиваля МОРФЕСТ
14 мая 2024, 17:20

Фото: Екатерина Мелкозёрова

Кадетский хор Красноармейска примет участие в гала-концерте всероссийского фестиваля МОРФЕСТ в Москве. Об этом сообщил корреспондент.
Воспитанники кадетской школы «НОП Центр» стали победителями в номинации «Вокальный ансамбль» и 12 мая отправился в турне-фестиваль на борту теплохода.

«Теплоход делает остановки в крупных городах Поволжья от Нижнего Новгорода до Москвы – Кострома, Ярославль, Череповец… Сейчас наши ребята в Плёсе. На культурных площадках городов участники фестиваля представляют театральную постановку, в которую включены выступления победителей и призеров музыкального конкурса. Это всего четыре коллектива из России.Мы очень рады, что наши ребята заслужили честь принимать в нём участие», — поделилась замдиректора кадетской школы Ольга Клюева.

Завершится фестиваль 18 мая гала-концертом в Москве.

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#красноармейск
#хор
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Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс
14 мая 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Мастер-класс по лепке из глины и гончарному искусству провели для ребят представители творческой студии «Слобода» в семейном центре «Мытищинский», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Перед тем, как начать практическое занятие, участникам мастер-класса рассказали об истории керамики, о том, как добывают и замачивают глину и при каких температурах обжигают керамические изделия, чтобы придать им прочность. После этого дети попробовали себя в ручной лепке и создали по одному предмету на гончарном круге», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что работа с глиной является не только увлекательным, но и терапевтическим процессом: она помогает снять эмоциональное и мышечное напряжение, развивает у детей мелкую моторику и воображение.

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#минсоцразвития мо
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В Дубне поставят спектакль под руководством директора Театра на Таганке
14 мая 2024, 14:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова побывала в Дубне, где планируется необычная постановка. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Постановка спектакля «Беги, Алиса, беги» на водной сцене наукограда станет новой частью дружеских связей между Дубной и Театром на Таганке.
«Связь между наукой и людьми театра — она бесценна, потому что даёт широкие возможности и тем, и другим. Если у нас получится наладить эту дружбу, которая была когда-то между актёрами Театра на Таганке и учёными Дубны, то у этого есть очень хорошая и нужная перспектива», — подчеркнула директор Театра на Таганке и театра «Содружество актёров Таганки» Ирина Апексимова.

Стоит отметить, что история дружбы Дубны и Таганки началась еще 60 лет назад, когда актеры легендарного курса Любимова приехали в Дубну, будучи студентами.

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