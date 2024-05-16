Более 20 тепловых аэростатов собрал Фестиваль воздухоплавания в Клину

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Клину открылся VII Фестиваля воздухоплавания «Город на ладони». В нём участвует 21 экипаж тепловых аэростатов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
До 20 мая пилотам предстоит выполнить задания на точность и скорость. Клинчане и гости округа смогут наблюдать за полётами тепловых аэростатов воздухе над Клином, его окрестностями и отдаленными участками Клинско-Дмитровкой гряды.
Там добавили, что на этот день также запланировано шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Оно по традиции пройдет на стадионе «Строитель» и будет сопровождаться живым выступлением клинских рок-команд.
Вход на фестиваль – свободный. С подробностями можно познакомиться на туристическом портале Подмосковья.
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«На 18 мая запланированы соревнования «Кей-граб». В одном из русел реки Сестры в пределах Сестрорецкого парка установят особую мишень. Задача пилотов – метко попасть специальным маркером в цель с высоты. Следить за этим зрелищем с городской набережной могут все желающие», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что на этот день также запланировано шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Оно по традиции пройдет на стадионе «Строитель» и будет сопровождаться живым выступлением клинских рок-команд.
Вход на фестиваль – свободный. С подробностями можно познакомиться на туристическом портале Подмосковья.
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Лора Луганская