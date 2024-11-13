9-10 ноября состоялся информационный тур в Ногинск и Ивановское

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Информационный тур в Ногинск и Ивановское состоялся 9-10 ноября. Его организовало Министерство культуры и туризма Московской области для туристических компаний из Москвы и Подмосковья. Участие приняли такие турфирмы, как «Тартаринка», Центр туризм «Остров», турагентство «Маргаритка, турфирма «Кругозор» и другие.
Программа была насыщенная:
Гости проживали в бизнес-отеле «Планета IQ».
Такой информационный тур считается вторым проведенным, в планах Министерства культуры и туризма Московской области провести свыше десяти таких поездок, чтобы познакомить с муниципалитетами региона.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Ногинск — город на реке Клязьме в полутора часах езды от Москвы (60 км). Первые упоминания об этом месте датированы ещё XIV веком, а в 1781 году населённый пункт получил статус уездного города. Назывался он тогда Богородском, а современное название город получил уже при советской власти в 1930 в честь большевистского деятеля Виктора Ногина.
Исторически Ногинск был центром текстильно-ткацкого производства Московской губернии и в нем располагались мануфактуры семьи Морозовых. На рубеже XIX—XX веков город являлся крупным центром старообрядческого певческого искусства: в нём вёл активную творческую деятельность «Хор любителей древнего церковного знаменного крюкового пения при фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Ивановское — село в Московской области, один из населённых пунктов муниципального образования городской округ «Черноголовка», созданного в ходе муниципальной реформы в 2005 году и ранее входившее в Ногинский район Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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- В первый день участники побывали на экскурсии по одной из самых больших усадеб Подмосковья — «Горенки» и «Глинки» или, как ее еще называют, усадьбе Якова Брюса, посетили музей под открытым небом «Николо-поле» и ресторан парк-отеля «Horseka Resort».
- Во второй день группа прошла экскурсию по Военно-техническому музею Славы и даже прокатилась на танке, побывала в реставрационных мастерских Военно-технического музея и погуляла по Ногинску. Также группе провели экскурсию по дому-музею семьи А.И. Морозова, правнука основателя знаменитой династии предпринимателей Саввы Васильевича Морозова.
Гости проживали в бизнес-отеле «Планета IQ».
Такой информационный тур считается вторым проведенным, в планах Министерства культуры и туризма Московской области провести свыше десяти таких поездок, чтобы познакомить с муниципалитетами региона.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Ногинск — город на реке Клязьме в полутора часах езды от Москвы (60 км). Первые упоминания об этом месте датированы ещё XIV веком, а в 1781 году населённый пункт получил статус уездного города. Назывался он тогда Богородском, а современное название город получил уже при советской власти в 1930 в честь большевистского деятеля Виктора Ногина.
Исторически Ногинск был центром текстильно-ткацкого производства Московской губернии и в нем располагались мануфактуры семьи Морозовых. На рубеже XIX—XX веков город являлся крупным центром старообрядческого певческого искусства: в нём вёл активную творческую деятельность «Хор любителей древнего церковного знаменного крюкового пения при фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Ивановское — село в Московской области, один из населённых пунктов муниципального образования городской округ «Черноголовка», созданного в ходе муниципальной реформы в 2005 году и ранее входившее в Ногинский район Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Анастасия Бондарева