В Кашире с экскурсией побывали студенты столичного колледжа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Студенты и преподаватели московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» посетили с Каширу и познакомились с героическим прошлым города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Группа осмотрела Каширский краеведческий музей и прошла по экскурсионному военно-историческому маршруту «Кашира — щит Москвы». Особый интерес студентов был связан с тем, что колледж «Царицыно» находится на улице генерала Белова, который в ноябре 1941 года командовал обороной Каширы», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В музее экскурсанты посмотрели документально-игровой фильм «Клинок генерала Белова», а затем посетили мемориалы округа и братскую могилу советских воинов рядом с посёлком Зендиково.
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