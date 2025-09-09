Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Мацуева
Афинский государственный оркестр объявил об отмене концерта российского пианиста Дениса Мацуева, который был запланирован на 21 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что вместо Мацуева на сцену выйдет другой солист, однако его имя пока не раскрывается.
Это уже не первый случай отмены выступления известных российских музыкантов за рубежом в последнее время. Так, в конце июля в Италии отменили концерт дирижёра Валерия Гергиева, руководителя Мариинского театра и генерального директора Большого театра. Его выступление должно было состояться 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re.
Причины отмены концертов официально не сообщаются.
