В Реутове названы победители третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках»
В Подмосковье завершился III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Заключительный гала-концерт состоялся в Центральном парке Реутова. Он собрал более 20 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Проект сильно вырос и трансформировался. Нам удалось создать профессиональное сообщество танцоров Московской области, открыть для участников фестиваля путь в большой мир танца, познакомить зрителей с талантливыми танцорами из Подмосковья, а в этом году – из разных уголков России», – рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Зрители увидели выступления 64 финалистов, восемь из них – победители федерального дня фестиваля, 56 – финалисты из Подмосковья.
Победителями федерального уровня третьего сезона фестиваля стали Алиса Матвеева из Твери в номинации «Сольный исполнитель»; группа Free Dance Family из Москвы в номинации «Танцевальный коллектив».
Победители областного этапа – Аделина Вердиян из Люберец в номинации «Сольный исполнитель»; Grizly из Коломны в номинации «Танцевальный коллектив».
Названы и номинанты специальных призов от жюри. Амалия Латыпова из Балашихи станет участницей фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилёва. София Ткачёва из Волгограда пройдёт стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.
Руководителя-хореографа коллектива Voltage Георгия Гогичаева из Луховиц Катя Решетникова пригласила на фестиваль СЕВЕР DANCE FOREVER, который состоится 28-30 ноября.
Хореографическая студия «Сильфида» из Серпухова выступит в Международном доме музыки 29 ноября на КЕД-концерте.
Оценивал выступления конкурсантов звёздный состав жюри: худрук фестиваля, заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр Егор Дружинин; хореограф, танцовщик, театральный режиссёр Александр Могилёв; танцовщица и хореограф Катя Решетникова; танцовщик, хореограф и режиссёр Владимир Варнава.
Перед зрителями также выступили популярные танцоры, победители и участники шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и других телепроектов. Хедлайнером вечера стала певица MONA.