В Реутове названы победители третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках»

09 сентября 2025, 21:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье завершился III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Заключительный гала-концерт состоялся в Центральном парке Реутова. Он собрал более 20 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Проект сильно вырос и трансформировался. Нам удалось создать профессиональное сообщество танцоров Московской области, открыть для участников фестиваля путь в большой мир танца, познакомить зрителей с талантливыми танцорами из Подмосковья, а в этом году – из разных уголков России», – рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО





Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО





Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

