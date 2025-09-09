На певицу Люсю Чеботину подали в суд

09 сентября 2025, 16:14

РАО подало судебный иск на Люсю Чеботину за исполнение чужих песен

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российское авторское общество подало иск к певице Люсе Чеботиной из‑за исполнения на её сольном концерте в 2024 году чужих произведений; сумма претензий — 160 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс‑службе РАО.