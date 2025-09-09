На певицу Люсю Чеботину подали в суд
Российское авторское общество подало иск к певице Люсе Чеботиной из‑за исполнения на её сольном концерте в 2024 году чужих произведений; сумма претензий — 160 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс‑службе РАО.
По данным суда, иск направлен 5 сентября и пока не принят к рассмотрению. В пресс‑службе РАО указали, что поводом для обращения стало незаконное использование восьми композиций на концерте «Первая леди», который прошёл в декабре 2024 года на площадке Live Арена. Организатором выступления была компания, принадлежащая самой Чеботиной.
В числе названных произведений — «Разве ты любил» Игоря Николаева и Игоря Крутого, а также несколько зарубежных композиций. В РАО отметили, что у организатора отсутствуют сведения о наличии лицензионного договора на публичное исполнение этих произведений.
