Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»

Агломерация Зарайск – Коломна представила свои возможности в финале федерального конкурса за звание Культурной столицы 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финал состоялся на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве. На конкурс были поданы заявки от 20 российских городов. Кроме подмосковной агломерации Зарайска и Коломны в финал вышли Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. На торжественной церемонии финалисты представили презентации своих возможностей и проекты программ развития на 2026 год», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
По результатам голосования члены оргкомитета конкурса назвали культурной столицей Омск. Победителем народного голосования на платформе госуслуг стал Владимир. Агломерация Зарайск – Коломна получила диплом финалиста.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Конкурс «Культурная столица года» проводится ежегодно с 2023-го. Принять в нём участие могут инициативные команды, представляющие административные центры регионов страны и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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