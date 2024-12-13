Каширские школьники одержали победу на фестивале-конкурсе «Радуга талантов»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Три школьника из Каширы стали победителями областного творческого фестиваля-конкурса «Радуга талантов», посвящённого поддержке талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число победителей от городского округа Кашира вошли ученица Барабановской школы Владлена Буравцева, а также ученики Коррекционной школы Егор Верещагин и Александр Шарендо», — говорится в сообщении.Конкурс проводился для ребят в возрасте от шести до 18 лет в десяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Оригинальный жанр», «Вокал», «Фольклор», «Инструментальная музыка», «Жестовое пение», «Малые театральные формы», «Танец» и «Танец на коляске».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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