Ледовое шоу Ильи Авербуха в Волоколамске собрало более тысячи зрителей

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Бесплатное представление на льду Ильи Авербуха с участием звёзд фигурного катания в рамках программы «Зима в Подмосковье» состоялось в Ледовом дворце в Волоколамске, шоу посетили более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками ледового шоу стали призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион России Алексей Ягудин, двукратные чемпионы Европы, призёры олимпийских игр Екатерина Боброва и Максим Шабалин, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы и двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также победительница проекта «Народный ледниковый» Наталья Саблина и мастер спорта РФ Артём Федорченко», — говорится в сообщении.Отмечается, что бесплатные ледовые шоу проходят в парках и на ледовых аренах Московской области.
Читайте также:
Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» покажут в подмосковных городах
Каширские школьники одержали победу на фестивале-конкурсе «Радуга талантов»
На концерт певца SHAMAN в Реутове приехали его фанаты из Словакии
Лев Каштанов