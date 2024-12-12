Жительница Каширы одержала победу на творческом конкурсе «Голоса сердец»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Представительница Каширы Владлена Буравцева стала победительницей фестиваля-конкурса искусств для детей и юношества «Голоса сердец — 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Владлена Буравцева стала лауреатом I степени в номинации «Художественное слово». На конкурсе она декламировала стихотворение Марины Цветаевой «Ещё вчера в глаза глядел», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Отмечается, что в этом году фестиваль «Голоса сердец» собрал рекордное количество участников: заявки поступили от 230 молодых дарований из 40 подмосковных муниципалитетов.
Фестиваль организован для поддержки детей, подростков и молодых людей с валидностью или с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводится в шести номинациях: декламация, вокал, инструментальная музыка, народные инструменты, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.
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