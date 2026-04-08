В США объявили даты вручения премии «Оскар» на ближайшие два года
Организаторы церемонии «Оскар» объявили, что премию будут вручать в марте 2027 и 2028 годов. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств на своем официальном сайте.
В заявлении академии говорится, что 99-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в воскресенье, 14 марта 2027 года, а юбилейная 100-я церемония — в воскресенье, 5 марта 2028 года. Обе эти даты выпадают на первый весенний месяц, что является традиционным для премии.
98-я Церемония вручения премии состоялась 15 марта в Голливуде в театре Dolby. Именно эта площадка долгое время служила местом проведения «Оскара». Однако действие контракта подходит к концу и истекает в 2028. В связи с этим организаторам премии придется отказаться от традиционного места проведения церемонии.
Ранее издание Variety сообщало, что «Оскар» с 2029 года будет вручаться в деловом квартале Лос-Анджелеса. Это изменение может стать началом масштабной трансформации премии.
