«Сразу родить»: Сябитова высказалась о будущем Коки и Масленникова

07 апреля 2026, 18:55

Роза Сябитова дала неожиданный совет Клаве Коке после помолвки

Роза Сябитова прокомментировала помолвку Клавы Коки и Димы Масленникова и поделилась своим взглядом на перспективы их отношений. Об этом сообщает «КП».





Сваха призналась, что лично с женихом знакома не близко, однако считает, что у пары есть шансы на крепкий союз — при условии, что они будут готовы работать над отношениями и «бороться за них до конца».



При этом Сябитова дала певице довольно прямолинейный совет — не откладывать рождение ребёнка. По её мнению, современные реалии позволяют успешно совмещать карьеру и материнство, поэтому затягивать с этим вопросом не стоит.





«Одни не борются за отношения и разводятся, другие ценят отношения и будут до конца вместе. К какой категории относятся ребята, время покажет. Но я бы Клавочке очень рекомендовала сразу родить. Сейчас такое время, что можно совмещать работу и материнство, поэтому лучше не затягивать с этим вопросом», — заявила телеведущая.