«Это смотреть не надо»: Барщевский раскрыл детали возможной работы с Ефремовым

Художественный руководитель частного театра «Неформат», адвокат Михаил Барщевский заявил, что готов поработать с Михаилом Ефремовым как с актёром.



В беседе с NEWS.ru Барщевский отметил, что Ефремов — гениальный артист.

«С Ефремовым как с актёром мне поработать было бы интересно, и не потому, что это связано со скандалом. Я Мишу знаю много лет. Это наш лучший, просто гениальный актёр. К сожалению, у него всегда была одна проблема, которая привела его к той ситуации, в которой он оказался», — высказался худрук.
Помимо этого государственный деятель признался, что знает об ажиотаже вокруг спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова, но ещё не посмотрел постановку. По его словам, один из актёров сказал ему, что «это смотреть не надо», чем только сильнее разжёг его интерес.
