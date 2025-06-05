«Я захворал»: Актер Александр Збруев отменил спектакли из-за болезни

05 июня 2025, 15:30

Народный артист РСФСР Александр Збруев пропустит спектакли из-за болезни

Фото: Istock/MarioLisovski

Народный артист РСФСР Александр Збруев вынужден пропустить ряд спектаклей в театрах из-за болезни. Об этом сообщил сам 87-летний актер в разговоре с журналистом. Збруев, который очень дорожит своей работой, с сожалением признался, что не сможет выйти на сцену в постановках «Вишневый сад» в «Ленкоме Марка Захарова» и «Одна и один» на Малой Бронной.





Артист подчеркнул, что для полноценного участия в спектаклях, особенно таких эмоционально насыщенных, как «Одна и один», необходимо быть в хорошей физической форме. Зрители, купившие билеты на отмененные спектакли, получат автоматический возврат средств на свои карты.





«Я захворал» — отметил мужчина.

