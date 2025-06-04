В российском прокате появится фильм о последних годах жизни Джона Леннона

04 июня 2025, 22:36

Фильм о последних годах жизни Джона Леннона выйдет в России 9 октября

Фото: istockphoto/LeMusique

Документальный фильм о последних годах жизни музыканта Джона Леннона выйдет в российский прокат 9 октября. Дата приурочена к 85-летию почившей легенды. Картина расскажет о последнем десятилетии основателя группы The Beatles.