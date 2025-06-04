В российском прокате появится фильм о последних годах жизни Джона Леннона
Документальный фильм о последних годах жизни музыканта Джона Леннона выйдет в российский прокат 9 октября. Дата приурочена к 85-летию почившей легенды. Картина расскажет о последнем десятилетии основателя группы The Beatles.
В анонсе компании World Pictures указано, что в киноленте будут редкие интервью и материалы из архива. О Джоне расскажут его близкие друзья, деятели культуры и журналисты.
Лидер культовой группы появился на свет в английском Ливерпуле в 1940 году. Музыка стала спасением для него. Изначально мужчина создал коллектив The Quarrymen, который трансформировался впоследствии в The Beatles.
Джона Леннона застрелил психически нездоровый фанат 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Вдова музыканта Йоко Оно рассказывала о преследованиях со стороны поклонников.
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