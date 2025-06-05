Сергей Жуков раскрыл свои способы борьбы с хейтерами

05 июня 2025, 14:57

Сергей Жуков заявил, что молчание является лучшим способом борьбы с хейтерами

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Певец Сергей Жуков в своё время имел огромную аудиторию фанатов. «Общественная Служба Новостей» узнала у артиста, были ли у него недоброжелатели и как он боролся с ними.





Жуков признал, что наравне с большим числом поклонников, у него были и хейтеры.





«Успех невозможен без негатива. Чем выше вверх ты поднимаешься, тем больше у тебя поклонников и завистников. Я очень спокоен по отношению к негативу в свой адрес, это неотъемлемая часть успеха. Раньше не было такого доступа в Интернет, поэтому до нас не доходил негатив, а теперь каждый второй может высказать своё мнение. Но это их дело, а моё дело – идти дальше и работать, создавать новые песни», – отметил Жуков.