Сергей Жуков раскрыл свои способы борьбы с хейтерами
Сергей Жуков заявил, что молчание является лучшим способом борьбы с хейтерами
Певец Сергей Жуков в своё время имел огромную аудиторию фанатов. «Общественная Служба Новостей» узнала у артиста, были ли у него недоброжелатели и как он боролся с ними.
Жуков признал, что наравне с большим числом поклонников, у него были и хейтеры.
«Успех невозможен без негатива. Чем выше вверх ты поднимаешься, тем больше у тебя поклонников и завистников. Я очень спокоен по отношению к негативу в свой адрес, это неотъемлемая часть успеха. Раньше не было такого доступа в Интернет, поэтому до нас не доходил негатив, а теперь каждый второй может высказать своё мнение. Но это их дело, а моё дело – идти дальше и работать, создавать новые песни», – отметил Жуков.Фронтмен распавшейся в 2006 году группы «Руки вверх» назвал самый лучший способ бороться с хейтерами – игнорировать их. Он пояснил, что в этом случае молчание – это золото, поскольку, не получив ответ, злопыхатели сразу же перестают пытаться задеть артиста.