Александр Михайлов заявил, что умерший Евгений Дога не жаловался на здоровье
Александр Михайлов сообщил, что умерший Евгений Дога не жаловался на здоровье. Об этом пишет «Абзац».
«Очень, очень сожалею, что он ушел. Очень талантливый человек. О болезни не знаю», — заявил актер.
Александр назвал покойного «уникальным композитором». По словам артиста, он был близок с Евгением и любил его музыку.
Михайлов отметил, что они с композитором подружились на фильме «Одиноким предоставляется общежитие».
Напомним, сегодня, 3 июня, стало известно о том, что советский композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни.