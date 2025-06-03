Александр Михайлов заявил, что умерший Евгений Дога не жаловался на здоровье

Александр Михайлов (Фото: РИА Новости/Артем Геодакян)

Александр Михайлов сообщил, что умерший Евгений Дога не жаловался на здоровье. Об этом пишет «Абзац».



«Очень, очень сожалею, что он ушел. Очень талантливый человек. О болезни не знаю», — заявил актер.

Александр назвал покойного «уникальным композитором». По словам артиста, он был близок с Евгением и любил его музыку.

Михайлов отметил, что они с композитором подружились на фильме «Одиноким предоставляется общежитие».

Напомним, сегодня, 3 июня, стало известно о том, что советский композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни.

Екатерина Коршунова

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