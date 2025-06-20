Актер Хабенский с белыми розами простился с Натальей Теняковой

20 июня 2025, 13:33

Константин Хабенский ( Риа Новости / Евгений Биятов )

Актер Константин Хабенский пришел в МХТ им. Чехова проститься с народной артисткой России Натальей Теняковой. Он принес большой букет белых роз и возложил их к гробу актрисы.