Актер Хабенский с белыми розами простился с Натальей Теняковой
Актер Константин Хабенский пришел в МХТ им. Чехова проститься с народной артисткой России Натальей Теняковой. Он принес большой букет белых роз и возложил их к гробу актрисы.
По информации NEWS.ru, Хабенский перекрестился и выразил соболезнования родственникам. Прах актрисы будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с ее мужем, актером Сергеем Юрским.
Наталья Тенякова скончалась от остановки сердца. Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая в фильме «Любовь и голуби» роль Оли, вспоминает Тенякову как потрясающего человека с искрометным характером, с которым было невероятно легко и весело работать.
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