Названа причина смерти артистки Натальи Теняковой
ТАСС: причиной смерти Натальи Теняковой стала остановка сердца
Причиной смерти актрисы Натальи Теняковой стала остановка сердца. Об этом сообщил ТАСС заслуженный артист России Андрей Давыдов.
Давыдов отметил, что артистке стало плохо еще месяц назад, но она отказалась от госпитализации. Другой источник ТАСС, близкий к окружению покойной, подтвердил, что Тенякова умерла от острой сердечной недостаточности.
Прощание с актрисой состоится 20 июня в МХТ имени А. П. Чехова. О кончине 80-летней Натальи Теняковой стало известно в среду, 18 июня.
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