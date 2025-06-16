Фильм «Аврора. История кинотеатра» откроет Международный телекинофорум
Документальный фильм команды издания «Петербургский дневник» «Аврора. История кинотеатра» откроет Международный телекинофорум «Новая реальность — 2025» 16 июня.
«Одним из главных героев всех наших документальных картин остаётся Петербург. Все наши фильмы посвящены знаковым городским институциям, объектам, а главное — людям, через которых можно рассказать историю нашего города. Команда «Петербургского дневника» гордится тем, что география показа расширяется, и теперь нашу новую картину увидят гости одного из крупнейших кинофорумов страны», — приводит издание слова главного редактора Кирилла Смирнова.
Отмечается, что картина приурочена к 110-летию кинотеатра «Аврора» и рассказывает о его судьбе. Фильм покажут 16 июня в Культурном центре «Рекорд» в Нижнем Новгороде.
Тем временем Гурьевск Кемеровской области победил в номинации «Лучшее место на Земле» на фестивале геобрендов «Земля открытий». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу Гурьевского округа Станислава Черданцева.
По данным издания, команда «ВОзДУХФИЛЬМ» создала фильм «Гурьевск. Найди свое золото», а номинация, победителем которой он стал, была посвящена туристической привлекательности малых российских городов.
Всего в фестивале приняли участие 57 регионов России.