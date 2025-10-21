Актер Иван Безбородов из «Улиц разбитых фонарей» умер незадолго до 40-летия
Актер Иван Безбородов, сыгравший в проектах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер незадолго до своего 40-летия. Об этом говорится на сайте «Кино-Театр.Ру».
Артист скончался в сентябре, однако об этом стало известно только сейчас. Его 40-летие должно было состояться 1 октября.
Иван Безбородов родился в Ленинграде в 1985 году. После окончания Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства в 2008 году начал работать в Малом драматическом театре — Театре Европы с 2007 года.
Его дебют на экране состоялся в 2008 году в сериале «Дорожный патруль 2». Затем он принял участие в таких известных проектах, как «Начать сначала. Марта», «Право на помилование», «Морские дьяволы 3», «Дед», «Ярость», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
