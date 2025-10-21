Актер Иван Безбородов из «Улиц разбитых фонарей» умер незадолго до 40-летия

21 октября 2025, 19:00

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Актер Иван Безбородов, сыгравший в проектах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер незадолго до своего 40-летия. Об этом говорится на сайте «Кино-Театр.Ру».