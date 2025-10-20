Популярную блогершу и ее дочь нашли мертвыми в квартире

20 октября 2025, 18:39

Блогершу Лидиану Лоренсо и ее дочь нашли мертвыми в Бразилии

Фото: iStock/Artem_Furman

33-летняя блогер Лидиана Лоренсо и ее 15-летняя дочь Миана скончались в Бразилии. Их тела нашли 10 октября в квартире в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет газета The Mirror.





Женщина лежала в одной из спален, а девочка – в гостиной. Следователи не выявили никаких признаков насильственной смерти.



По словам юриста семьи Родриго Мулена, судмедэкспертиза, проведенная 13 октября, вызвала много вопросов. Как выяснилось, в квартире были проблемы с газовыми объектами.

«Обогреватель установлен совершенно неправильно, а выход газового шланга из дымохода находится прямо внутри квартиры... Полиция также рассматривает другие версии, такие как отравление, но <…> пока нельзя сделать окончательных выводов», – сказал он.