Популярную блогершу и ее дочь нашли мертвыми в квартире
Блогершу Лидиану Лоренсо и ее дочь нашли мертвыми в Бразилии
33-летняя блогер Лидиана Лоренсо и ее 15-летняя дочь Миана скончались в Бразилии. Их тела нашли 10 октября в квартире в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет газета The Mirror.
Женщина лежала в одной из спален, а девочка – в гостиной. Следователи не выявили никаких признаков насильственной смерти.
По словам юриста семьи Родриго Мулена, судмедэкспертиза, проведенная 13 октября, вызвала много вопросов. Как выяснилось, в квартире были проблемы с газовыми объектами.
«Обогреватель установлен совершенно неправильно, а выход газового шланга из дымохода находится прямо внутри квартиры... Полиция также рассматривает другие версии, такие как отравление, но <…> пока нельзя сделать окончательных выводов», – сказал он.Известно, что Лидиана с дочерью переехала в город несколько лет назад. Там женщина училась на медика, работала моделью, а также активно вела соцсети.