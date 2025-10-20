Достижения.рф

Молодой шахматист США Дэниэл Народицкий умер в 29 лет

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался на 30‑м году жизни. Об этом сообщает пресс‑служба Международной шахматной федерации (FIDE). Данные приводит ТАСС.



Причины смерти не раскрываются.

В заявлении федерации отмечается, что Народицкий был выдающимся шахматистом, комментатором и педагогом. FIDE приносит глубокие соболезнования его семье и близким.

В числе достижений Народицкого — выступление за сборную США на командном чемпионате мира 2015 года, разделённое первое место на американском чемпионате среди мастеров в 2019 году, титул чемпиона Штатов среди юношей (2013) и мировое чемпионское звание среди юниоров до 12 лет (2007).

Никита Кротов

