Молодой шахматист США Дэниэл Народицкий умер в 29 лет
Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался на 30‑м году жизни. Об этом сообщает пресс‑служба Международной шахматной федерации (FIDE). Данные приводит ТАСС.
Причины смерти не раскрываются.
В заявлении федерации отмечается, что Народицкий был выдающимся шахматистом, комментатором и педагогом. FIDE приносит глубокие соболезнования его семье и близким.
В числе достижений Народицкого — выступление за сборную США на командном чемпионате мира 2015 года, разделённое первое место на американском чемпионате среди мастеров в 2019 году, титул чемпиона Штатов среди юношей (2013) и мировое чемпионское звание среди юниоров до 12 лет (2007).
