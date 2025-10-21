Сын Михаила Ефремова рассказал о своей четырёхлетней борьбе с алкоголизмом

21 октября 2025, 16:05

37-летний актёр Никита Ефремов рассказал, что 4 года боролся с алкоголизмом

Никита Ефремов (Фото: Instagram* @efremovefremov)

Актёр Никита Ефремов рассказал о своём опыте борьбы с алкоголизмом. В эфире шоу FAMETIME TV 37-летний артист сообщил, что боролся с зависимостью на протяжении четырёх лет.





Ефремов не отрицает факта борьбы с вредной привычкой, однако принципиально не хочет публично раскрывать детали лечения.

«Я не очень люблю подробно об этом рассказывать, но если кому-то нужен совет или помощь, пишите мне в личку, я постараюсь подсказать. Иначе, подробно раскрывая свои проблемы, чувствую себя в «Караване историй», внутри мемуаров. Не люблю говорить об этом», — заявил артист.

