Актер из «Голого пистолета» Эд Уильямс умер в возрасте 98 лет
Американский актер Эд Уильямс, известный по роли лаборанта в комедийной франшизе «Голый пистолет», умер в Лос-Анджелесе. Об этом информирует The Hollywood Reporter.
Артист скончался 2 октября в возрасте 98 лет. О его смерти стало известно только сейчас.
Уильямс прославился благодаря роли сотрудника лаборатории Теда Олсона в проектах, созданных Джимом Абрахамсом и братьями Цукер. Он был одним из двух актеров, которые участвовали во всех фильмах и сериалах франшизы, начиная с оригинального сериала «Полицейский отряд!» и заканчивая тремя полнометражными фильмами. Его партнером по этому достижению являлся Лесли Нильсен.
Кроме актерской деятельности, Уильямс преподавал основы телевещания в колледже Лос-Анджелес Сити и выступал в роли телеведущего.
