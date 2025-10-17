Ушел из жизни ведущий гитарист рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли
Сооснователь и гитарист группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер на 75-м году жизни
Скончался гитарист и один из основателей легендарной рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Причиной смерти 74-летнего музыканта стали последствия травмы, полученной им при падении около месяца назад. Об этом пишет Variety.
Звезда упал в своей студии в конце сентября. Это привело к кровоизлиянию в мозг, после чего Фрейли был вынужден отменить все свои выступления. Его состояние так и не улучшилось.
«Эйс» ушел из жизни в кругу любящих родственников, которые окружили его заботой в последние минуты. В своем заявлении близкие покойного выразили глубочайшее горе, отметив, что его смерть их шокировала.
«Нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — приводятся слова семьи Фрейли в материале.На прошлой неделе сообщалось, что легендарный гитарист группы KISS Джин Симмонс попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Музыкант потерял сознание за рулем.
16 октября умер знаменитый актер из «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу, которому незадолго до этого исполнилось 90 лет.