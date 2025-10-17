Ушел из жизни ведущий гитарист рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли

17 октября 2025, 02:11

Сооснователь и гитарист группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер на 75-м году жизни

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли (Фото: Instagram* @acefrehleyofficial)

Скончался гитарист и один из основателей легендарной рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Причиной смерти 74-летнего музыканта стали последствия травмы, полученной им при падении около месяца назад. Об этом пишет Variety.





Звезда упал в своей студии в конце сентября. Это привело к кровоизлиянию в мозг, после чего Фрейли был вынужден отменить все свои выступления. Его состояние так и не улучшилось.



«Эйс» ушел из жизни в кругу любящих родственников, которые окружили его заботой в последние минуты. В своем заявлении близкие покойного выразили глубочайшее горе, отметив, что его смерть их шокировала.



Пол Дэниел «Эйс» Фрейли (Фото: Instagram* @acefrehleyofficial)



«Нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — приводятся слова семьи Фрейли в материале.