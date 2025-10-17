Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

17 октября 2025, 18:22

Умерла актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова

Фото: iStock/jorgeantonio

В Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет скончалась актриса Людмила Егорова. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Театра «На Литейном».