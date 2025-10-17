Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова
В Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет скончалась актриса Людмила Егорова. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Театра «На Литейном».
Представители учреждения выразили соболезнования семье и близким актрисы. Время, дата и место церемонии прощания будут объявлены позже.
Людмила Егорова родилась в Ленинграде 23 июня 1939 года. В 1964 году окончила ЛГИТМиК и начала свою карьеру в Ленконцерте. С 1968 года была актрисой Театра драмы и комедии на Литейном.
Артистка снималась в кино и сериалах. Ее первый фильм вышел в 1956 году — драма «Солдаты». Также среди ее работ фильмы «Свадьба», «Сладкая женщина», «Груз 200» и сериал «Тайны следствия».
