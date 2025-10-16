Умер знаменитый актер из «Великолепного века»

16 октября 2025, 22:37

TRT Haber: Актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу скончался в 90 лет

Фото: istockphoto/NetPix

Турецкий актёр Ариф Эркин Гюзельбейоглу скончался. Об этом сообщает TRT Haber 16 октября.