Умер знаменитый актер из «Великолепного века»
Турецкий актёр Ариф Эркин Гюзельбейоглу скончался. Об этом сообщает TRT Haber 16 октября.
В прошлом месяце ему исполнилось 90 лет. О смерти артиста телеканалу рассказал его сын Мехмет. Причину кончины не уточнили.
Ариф Эркин Гюзельбейоглу родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле. В его фильмографии — сериалы «Наши друзья», «Девяностые», «Моя семья», «Великолепный век» и «Иностранный жених». В кино он дебютировал в 1960‑х годах как композитор, а первую роль исполнил в фильме «Эпос об Али из Кешана».
