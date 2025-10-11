Актер из сериалов «Невский» и «Условный мент» умер от тяжелой болезни
Aif: Актер Денис Семенов умер от рака печени на 47-м году жизни
10 октября скончался актёр российских сериалов Денис Семенов. Ему было 46 лет. О смерти артиста порталу aif.ru сообщила его супруга Юлия.
Коллега Семенова, Марина Серегина, уточнила, что актёр скончался после борьбы с раком. Дату похорон сообщат позже.
«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — сказала Юлия.Семенов с 2008 года служил в Театре драматических импровизаций в Санкт-Петербурге. На экранах он дебютировал в 2022 году в фильме «Свои — 5», в дальнейшем снимался в сериалах «Филин», «Великолепная пятерка», «Шеф», «Невский», «Первый отдел», «Дом с ментами», «Стражи отчизны», «Наш спецназ» и других.