Актер из сериалов «Невский» и «Условный мент» умер от тяжелой болезни

11 октября 2025, 19:50

Aif: Актер Денис Семенов умер от рака печени на 47-м году жизни

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

10 октября скончался актёр российских сериалов Денис Семенов. Ему было 46 лет. О смерти артиста порталу aif.ru сообщила его супруга Юлия.





Коллега Семенова, Марина Серегина, уточнила, что актёр скончался после борьбы с раком. Дату похорон сообщат позже.





«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — сказала Юлия.

