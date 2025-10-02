Скончался главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
В четверг на 75-м году жизни умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Об этом сообщили на сайте издания.
«Вечерняя Москва» пишет, что Куприянов был обладателем Ордена Дружбы за большой вклад в развитие СМИ. К тому же журналисту присвоили Орден «Знак Почета» за заслуги в развитии российской культуры и искусства. Помимо этого, Куприянов удостоился грамоты, которую ему вручил президент РФ Владимир Путин. Ее ему вручили за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в развитии средств массовой информации.
Пост главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Куприянов занимал с 2011 года. О причинах смерти журналиста информации нет.
