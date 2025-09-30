Скончалась народная артистка России Римма Белякова
Народная артистка России, актриса и театральный педагог Римма Ивановна Белякова скончалась в Саратове на 89‑м году жизни. Об этом сообщила Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова. Прощание состоится 2 октября в фойе большого зала учреждения в 10:00 (9:00 мск).
В консерватории отметили, что память о Римме Беляковой — выдающейся актрисе, мудром педагоге и замечательном человеке, воспитавшем плеяду талантливых артистов — навсегда останется в сердцах коллег и зрителей.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким актрисы.
Римма Белякова родилась 2 февраля 1937 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1961 году с отличием окончила школу‑студию МХАТ (курс народного артиста СССР Олега Ефремова). После этого она работала в Смоленском драматическом театре, а с 1968 года — в Саратовском академическом театре драмы, где создала более 40 ярких сценических образов.
Среди её заметных ролей — Нина в «Маскараде», Ольга в «Трёх сестрах», Настасья Филипповна в «Идиоте» (в партнёрстве с народным артистом СССР Олегом Янковским).
Читайте также: