Скончалась народная артистка России Римма Белякова

30 сентября 2025, 22:58

Народная артистка России Римма Белякова умерла на 89 году жизни

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

Народная артистка России, актриса и театральный педагог Римма Ивановна Белякова скончалась в Саратове на 89‑м году жизни. Об этом сообщила Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова. Прощание состоится 2 октября в фойе большого зала учреждения в 10:00 (9:00 мск).