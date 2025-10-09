Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов

09 октября 2025, 15:17

Фото: iStock/jorgeantonio

На 70-м году жизни скончался известный шансонье из Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов — автор и исполнитель хита «Молодая». Артист ушёл из жизни в больнице Нальчика, где находился в реанимации с тяжёлым сепсисом.