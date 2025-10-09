Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов
На 70-м году жизни скончался известный шансонье из Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов — автор и исполнитель хита «Молодая». Артист ушёл из жизни в больнице Нальчика, где находился в реанимации с тяжёлым сепсисом.
Как передает Telegram-канал Mash, Ефрем Григорьевич написал свою главную песню в 1987 году. В 2022 году он перенёс два инфаркта и инсульт. После этого семья увезла его на реабилитацию в Израиль, однако Амирамов продолжал приезжать на родину. Недавно он дал концерт в Нальчике и лечился в местной клинике, где даже посвятил врачам стихотворение.
Ранее стало известно о госпитализации артиста. Ему установили специальные дренажные трубки для откачивания жидкости из ран и тканей.
